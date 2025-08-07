Küresel tanıtımda zirve Türklerin: GoTürkiye sosyal medyada dünya lideri oldu

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından yürütülen dijital stratejiler, GoTürkiye sosyal medya hesaplarını küresel turizm tanıtımında zirveye taşıdı.

YouTube’da açık ara liderlik

GoTürkiye YouTube kanalı, 2025’in ilk yarısında yüzde 55 büyüme ile 763 milyon gösterime ulaştı. Etkileşim sayısı bir önceki yıla göre yüzde 123 artarak 122,6 milyona yükselirken, abone sayısı 5,2 milyona çıkarak yüzde 146’lık bir artış kaydetti.

Bu etkileyici yükselişle GoTürkiye, VisitDubai, NEOMChannel, Switzerland ve visitSingapore gibi rakiplerini geride bırakarak YouTube’da liderliğe oturdu.

TikTok’ta 1,4 milyar gösterimle zirvede

TikTok’ta da istikrarlı büyümesini sürdüren GoTürkiye, 2025’in ilk 6 ayında 1,4 milyar gösterime ulaşarak yüzde 53’lük bir artış yakaladı.

Takipçi sayısı da 4 milyon 635 bine çıkarak platformda ülke bazlı tanıtım hesapları arasında birinci sıraya yerleşti. Çin’in VisitBeijing, Hong Kong’un DiscoverHongKong ve BAE’nin InAbuDhabi gibi güçlü hesaplarını geride bıraktı.

Instagram’da yüzde 127’lik etkileşim artışı

Instagram’daki performansı da göz doldurdu. 2024’te 538 milyon olan gösterim sayısı, 2025’te 812 milyona çıkarak yüzde 51’lik bir artış gösterdi. Etkileşim sayısı 141 milyona ulaşarak yüzde 127 büyürken, takipçi sayısı da 3,78 milyona yükseldi.

Bu verilerle GoTürkiye, Instagram’da ülke tanıtım hesapları arasında ikinci sıraya yerleşti.

Çok kanallı strateji ile küresel etkileşim ağı

GoTürkiye'nin başarısı yalnızca Youtube, Instagram ve TikTok ile sınırlı değil. Marka, Facebook, X (Twitter), WhatsApp, Douyin (Çin) ve VKontakte (Rusya) gibi mecralarda da aktif olarak varlık gösteriyor.

TGA’nın çok katmanlı dijital stratejisiyle oluşturulan 8 platformluk dijital ekosistem, Türkiye’yi dijital turizm tanıtımında lider ülke konumuna taşıdı.