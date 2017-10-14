Kuşadası'na bin 785 turist geldi

14 Ekim 2017

Kruvaziyer turizminin önemli merkezlerinden Kuşadası ilçesine, içinde çoğunluğu ABD vatandaşı olan 2 gemi geldi.

Ege Port Yolcu Limanı'na 356'sı ABD vatandaşı 638 yolcusuyla Malta bayraklı "Azamara Journey" ve bin 147 yolcusuyla Yunanistan bayraklı "Celestyal Olympia" gemileri giriş yaptı.

Gemilerden inen turistleri yöresel kıyafetler giyen halk oyunları ekibi karşıladı.

Turistlerden bazıları, yöresel oyunlar sergileyen ekibi fotoğrafladı.

Turistlerin bir kısmı tur otobüsleriyle Efes Antik Kenti ve Meryemana'yı gezerken bazıları da kent merkezinde alışveriş yapmayı tercih etti.

"Türkiye güvenli, bizim için sorun yok"

Açıklama yapan ABD vatandaşı Sally Klingel, Türkiye'ye ilk kez geldiğini ve merak ettiğini söyledi.

Türkiye ve ABD arasındaki vize sorununa da değinen Klingel, "Vize sorunu hakkında da bilgim var. Gemi şirketi bizim için burayı güvenli hissediyorsa bizim için hiçbir sorun yok. Hiç kimse olumsuzluk olmasını istemez ama doğru müdahalelerle sorunun çözüleceğini umuyorum." dedi.

Eşiyle birlikte tura çıkan Glenn Latham da daha önce Türkiye'ye birkaç kez geldiğini belirterek, "Türkiye gerçekten mükemmel bir ülke. Burada çok güzel günlerimiz geçti. İnsanları çok iyi ve çok sıcak. Özellikle yemekleri çok güzel." diye konuştu.

Latham vize konusunda ise "Vize sorununun olması kötü bir durum. Umuyorum ki en kısa zamanda her şey normale döner. Ne yazık ki böyle ufak şeyler oluyor. Geçici bir durum olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'deki tur şirketinin Ege Bölge Müdürü Ali Kuluyever de kruvaziyer gemilerinin geldiğini ancak geçen yıllara oranla düşüş olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA