“Kuzey Avrupa kruvaziyer pazarında genişleyeceğiz"

Yeni anlaşma ile ilgili ülkedeki yetkili otoritelerin Almanya’da düzenlediği basın toplantısına Almanya Ekonomi, Limanlar ve Dönüşümden Sorumlu Senatör Kristina Vogt, Bremerhaven Belediye Başkanı Melf Grantz ve Global Ports Holding temsilcileri katıldı.

Senatör Kristina Vogt, Global Ports Holding ile yapılan anlaşmanın kruvaziyer terminali için yeni bir başlangıç olduğunu belirterek, “Columbus Terminali için 80 milyon euro’luk yatırım gerçekleştirdik. Bu yatırım çalışmalarında sona geldik. Aynı zamanda, limanın merkez binası için de planlarımız bulunuyor. 2025 yılına kadar rıhtım kıyısında da elektrik olacak. Global Ports Holding gibi farklı lokasyonlarda profesyonelliğini ve verimliliğini kanıtlamış bir ortak bulduk" dedi.

Columbus terminalinin tarihi bir öneme sahip olduğunu belirten Bremerhaven Belediye Başkanı Melf Grantz da “Bremerhaven kruvaziyer limanı olarak 2022'de 230 bin yolcu ağırladık. Bu yıl için bu rakamın 270 bini geçmesini bekliyoruz. Yeni ortağımız Global Ports Holding ile yeni başarı öyküleri yazmayı sürdüreceğiz. Birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz” diye konuştu.

Global Ports Holding İşletme Direktörü Stephen Xuereb, global bir şirket olmalarına rağmen yerel pazarın dinamiklerine göre hareket ettiklerini ifade ederek, “Yalnızca kruvaziyer gemileri ve yolcuları için değil, şehir ve yerel kamuoyu için iyi bir ortak olmaya çalışacağız. Bremerhaven'ın kruvaziyer destinasyonu olarak profilini yükselteceğiz” dedi. Global Ports Holding Mali İşler Direktörü Jan Fomferra ise “Bremerhaven Kruvaziyer Limanı’nın portföyümüze eklenmesi, Kuzey Avrupa kruvaziyer pazarına yönelik stratejik genişleme planımız açısından önemli bir adım” ifadelerini kullandı.