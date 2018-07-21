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Malta bayraklı lüks yata 220 bin litre yakıt ikmali

Muğla'nın Bodrum ilçesine demirleyen "Dream" isimli motoryata 8 tankerle yakıt ikmali yapıldı

Malta bayraklı lüks yata 220 bin litre yakıt ikmali
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Malta bayraklı  "Dream" isimli yat, Bodrum'un Paşatarlası mevkisindeki iskeleye yanaştırıldı. Ana acenteliğini Sky Marine'nin yaptığı 106 metre uzunluğundaki motoryata 8 tankerle 220 bin litre akaryakıt ikmali yapıldı.

Yunan asıllı bir armatöre ait olduğu belirtilen yatın, 1997'de Türkiye tersanelerinde üretildiği, bir süre önce de tamir ve modernize işleminden geçirilerek yeniden denize indirildiği ifade edildi.

Lüks yatın, Malta'ya hareket edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA

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