Marmaris'e 2 bin 100 turist geldi

Bodrum Limanı'ndan gelen 294 metrelik yolcu gemisi, Marmaris Cruise Port Limanı'na yanaştırıldı. Gemide çoğu ABD'li ve İngiliz 2 bin 100 yolcu ile 1800 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından şehir merkezini ve tarihi alanları gezen turistler, Yat Limanı'ndaki restoran ve kafelerde yemek yedi, Kapalı Çarşı'da alışveriş yaptı. Bazı yolcular, tarihi turistik yerleri ziyaret etti.

"Norwegian Jade", akşam saatlerinde Rodos Limanı'na gitmek üzere ilçeden ayrılacak.