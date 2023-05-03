Martı Grubu GES yatırımı için kolları sıvadı

Mehtap HALICI

Turizm sektöründe faaliyet gösteren Martı Hotels & Marinas Grubu, son dönemde artan enerji maliyetleri kapsamında yatırımlarını hızlandırdı. Grup, turizm sektörünün maliyetli olması sebebiyle, giderleri düşürmek için sürdürülebilir bir yaşam vizyonuyla enerji üretmeye hazırlanıyor. Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırım projesiyle tüm işletmelerine katkı sağlamayı hedefleyen Martı, tesislerindeki yenilemelerle birlikte sundukları hizmeti de bir üst seviyeye taşımayı amaçlıyor.

"Hizmetimiz bir üst seviyeye çıkacak"

Turizm sektörünün maliyetli bir sektör olduğunu ve sürdürülebilirlik politikalarının bu kapsamda önem teşkil ettiğini vurgulayan Martı Hotels & Marinas Genel Müdürü Handan Boyce, “Biz önemli bir grubuz. Sürdürülebilirlik politikaları da maliyetleri düşürmek için çok değerli ve önemli bir rol oynuyor.

Çünkü turizm sektöründe büyümek ve gelişmek her zaman önceliğimiz. GES projesi de tüm işletmelerimize faydası olacak bir projedir” dedi. Dekorasyonda yenilemeler ve bir takım konseptlerle hizmette değişiklikler yapacaklarını belirten Boyce, “Bu değişiklikler için heyecanlıyız. Bu çalışmalar hem misafirlerimizin beklentilerini karşılayacak hem de hizmetimizi bir üst seviyeye taşıyacak” diye konuştu.

Martı Hotels & Marinas grubunun, Muğla Marmaris’te Martı Resort ve Martı La Perla, Antalya Kemer’de Martı Myra otelleri var. Ayrıca Marmaris Hisarönü’nde Martı Hemithea, İzmir Şirince’de Güllü Konakları adında iki butik oteli de bünyesinde barındıran grubun Hisarönü’nde Martı Marina isimli marinası bulunuyor.

“Turizmde talep beklentimizin üzerine çıkar”

Handan Boyce, mayıs ayı ile birlikte turizm sektöründe hareketliliğin artmasını beklediklerini söyledi. Boyce, “Türkiye, Rusya, İngiltere ve Almanya pazarlarında turizm rezervasyonlarında artış var. Bu talepler beklentilerimiz doğrultusunda seyretti ancak üzerine de çıkacaktır. Özellikle son 15 – 20 gündür rezervasyonlar önemli ölçüde kıpırdıyor ve sonrası için de gittikçe artacağını düşünüyoruz” açıklamasını yaptı.