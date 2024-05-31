Mavi bayraklı 567 plajıyla Türkiye dünyada üçüncü sırada

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı'nın (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen Mavi Bayrak Programı kapsamında, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfınca (FEE) Türkiye'de ilk ödüller 30 yıl önce verilmeye başlandı. Göynük Plajı ise 30 yıldır mavi bayrağı aralıksız olarak dalgalandırmaya devam ediyor.

Antalya mavi bayrakta dünya lideri

TÜRÇEV Antalya Koordinatör Yardımcısı Ömer Keskin de Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın öncülüğünde 1993'te kurulan vakıflarının Mavi Bayrak Programı'nı yürüttüğünü hatırlattı: "Mavi bayrak alabilmek için su kalitesi, çevre yönetimi, çevre eğitimi, can güvenliği ve hizmetler olmak üzere çok sayıda kriterler var. Tesisi ziyaret eden misafirler mavi bayraklı plajda can güvenliğinin korunduğunu, su kalitesinin iyi olduğunu, engelli olanaklarının bulunduğunu bilir" dedi.

Keskin, mavi bayraklı tesislerin sık sık denetimden geçtiğini, 33 kriteri eksiksiz şekilde yerine getiren işletmelere mavi bayrakları teslim ettikten sonra da kontrollerin sürdüğünü söyledi. Kriterlerin ihmal edilmesi durumunda bayrağın indirildiğini anlatan Keskin, "Mavi bayrak çevre kurallarına uymayı gerektiriyor. Türkiye, İspanya ve Yunanistan'ın ardından 567 plajla dünyada üçüncü sırada yer almakta. Antalya, dünyada en fazla mavi bayrağa sahip şehir olarak 233 plajla ilk sırada yer alıyor." dedi.

"Avantajımız doğa ve deniz"

Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı Başkanı Volkan Yorulmaz mavi bayrağın hem çevre hem de turizm için çok önemli olduğunu söyledi ve ekledi: "Turizmde en büyük avantajımız doğa ve deniz. Turistlerin tercihinde mavi bayrak önemli bir faktör. Mavi bayrak için tüm kriterlere uyuyoruz, çevre duyarlığını artırıcı organizasyonlar yapıyoruz."