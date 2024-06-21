Meriç Nehri bayramda 2 binden fazla ziyaretçi ağırladı

Ziyaretçilerin 'Balkanlar'ın boğazı' olarak anmaya başladığı nehir, gezi tekneleri için de uygun seviyeye geldi. Son bir hafta da kayıklarla 2 binin üzerinde yolcu Meriç Nehri'nde geziye çıktı.

Edirne Valiliği'nce nehirlerin daha etkin kullanılması için Vali Yunus Sezer'in talimatıyla başlatılan çalışmalar kapsamında Meriç'e gezi teknesi olarak 4 kancabaş tipi kayık indirilmişti. Su seviyesinin az olduğu dönemde kum adacıkları nedeniyle tur rotasını tam anlamıyla tamamlayamayan kayıklar için nehirdeki su yükselince sorun ortadan kalkmış oldu.

Tekneler her gün 10.00-19.00 arasında hizmet veriyor

Edirne kırmızısı renginde boyalı 8 metre uzunluğunda, 10 kişi kapasiteli elektrik motorlu "Meriç", "Mecidiye", "Zevrak" ve "Tunca" adlı gezi tekneleriyle her gün 10.00-19.00 saatleri arasında nehirde gezi yapılabiliyor. Yedi yaşa kadar ücretsiz olan gezi tekneleri, 30 dakikalık gezi süresinde 7-18 yaş için kişi başı 60 lira, 18 yaş üzeri için ise 100 lira olarak belirlendi. Tekneler 1000 lira karşılığıda müstakil de olarakta kiralanabiliyor.