Mersin'i ‘lüks termal’ ile dünya turizmine açacak

Nurdoğan A. ERGÜN

Tekstil işiyle uğraşan Balsuyu ve Narlı ailelerinin ortak girişimi olarak 55 milyon dolar yatırımla kurulan BN Hotel, Mersin’i turizmde yeni bir cazibe merkezi yapmak istiyor. ‘Luxury thermal’ konseptiyle özellikle lüks termal oteli olarak hizmet veren BN, kongre turizmi, sağlık turizmi gibi alanlarda da Mersin’i dünya turizmine açmayı hedefliyor. 105 dönüm arazi üzerinde Mersin İçmeler’de kurulan BN Hotel Thermal & Wellness, Avrupa’nın ‘en iyi lüks termal oteli’ olma konusunda da iddialı. Toros Dağları’nın eteklerinde konumlanan otelin 35 farklı termal havuzu ve 246 odası ve 3 villası bulunuyor. Yarım pansiyon olarak hizmet veren BN Hotel Thermal & Wellness’da fiyatlar 8 bin 600 TL’den başlıyor.

Turizm sektörüne 3. kuşak bakıyor

Narlı ve Balsuyu ailelerinin ilk yatırımı olan Narteks, pamuk ipliği üretimi alanında Kahramanmaraş’ta faaliyetlerine devam ederken turizm işi 3’üncü kuşağa bırakılmış ve otel yatırımı için Mersin seçilmiş. 2012 yılında arazi toplamaya başlayan grup, yatırımı 2021’de hayata geçirmiş. Mersin’in yüksek bir turizm potansiyeline sahip olduğunu ancak, turizm gelirlerinde beklenen karşılığı bulamadığını söyleyen ailenin üçüncü kuşak temsilcisi ve BN Hotel Thermal & Wellness Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Narlı, hem Mersin’in bu potansiyelini ortaya çıkarmak hem de yeni alan olarak termal turizmi bölgeye taşımak için yola çıktıklarını anlattı. Açtıkları 5 yıldızlı termal otelle Mersin turizminde yeni bir dönemi başlattıklarını dile getiren Narlı, “BN Hotel Thermal & Wellness Türkiye’ye termal otel konusunda rol model oldu. Klasik kaplıca oteli anlayışını ‘luxury thermal’ otel kavramına taşıdık” dedi.

Hedef, Rus ve Avrupalı turistler

Lüksün yanında hizmet, konfor ve termale bakış açısını değiştirdiklerini söyleyen Narlı, şunları söyledi: “‘Sağlık ve şifada doğa ile birlikte insanı nasıl daha mutlu edebiliriz’ bunun üzerine yoğunlaştık. Luxury thermal otel kavramını özellikle büyükşehirlerde yaşayan ailelere ve plaza çalışanı gençlere de benimsetmeye başladık. Misafirlerimizin memnuniyetini her şeyin üzerinde tutuyoruz. Rusya ve Avrupa’dan da konuklarımızı ağırlıyoruz. Amacımız Mersin’de turizmi 12 aya yayabilmek.” Deniz ve inanç turizminin yanı sıra termal otellerin de devreye girmesiyle bölgenin Türk turizminde alternatif bir destinasyona dönüşmeye başladığına işaret eden Narlı, “BN Hotel Thermal & Wellness otel olarak sağladığımız iş olanakları ile kentin ekonomisine de katkıda bulunuyoruz. Bölgede turizmin gelişmesi, turizm sezonunu tüm yıla yaymaktan, katma değer yaratmaktan ve turizm çeşitliliği oluşturmaktan geçiyor. Bunun için sadece yurt içi değil başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkeleri ve Rusya gibi ülkelerden de turistleri Mersin’e çekebilmek için çalışmalar yürütüyoruz. Buna charter uçuş seferleri de dahil. ”

“Mersin’in gerçek potansiyeli yüksek”

Mersin’in, yıl içinde güneşi en fazla gören ve 8 ayı bulan bir turizm sezonuna sahip olduğunu söyleyen Yusuf Narlı, “Doğası ve tarihi kültürel miraslarımızı da eklediğimizde aslında turizm açısından çok önemli bir şehir. Son turizm rakamlarına göre Türkiye 2023 yılında 60 milyona yakın turist ağırlarken, komşumuz Antalya, 15 milyon 689 bin 258 yabancı turist ağırlama kapasitesine ulaştı. Mersin ise 2023’te büyük göç almasına rağmen sadece 566 bin 997 turisti ağırlayabildi. Gelen turistlerin de sadece yüzde 5’i yabancı turistler. Mersin ve çevresinin kongre turizmi de dahil turizm tanıtımına ağırlık verilmesi gerekiyor” dedi. Narlı, Mersin’in turizmde merkez olabilmesi için havaalanının biran önce açılması gerektiğinin altını çizdi.

'Hedefimiz BN zincirleri oluşturmak'

Ana faaliyet kolu olarak tekstille uğraşırken 2021 yılında ilk olarak Mersin’de turizm yatırımı yaptıklarını anlatan Yusuf Narlı, farklı bölgelerde de yatırım fırsatı kolladıklarını açıkladı. İstanbul’da yeni bir yatırımın fizibilitesini yaptıklarını kaydeden Narlı, “İşletme ya da yatırım konusunda herhangi bir zincir ile görüşmüyoruz. Biz zoru seçtik; BN olarak markalaşmak için yola çıktık” dedi.

Tarladan sofraya doğal gıda

BN Hotel Thermal & Wellness 450 dönüm arazi üzerinde, 348 dönümü tarımsal faaliyetler, 102 dönümü otel yerleşkesi olarak yer alıyor. Otelde 11 bin 500 metre alana kurulu SPA’sında, 35 farklı termal havuz bulunuyor. 9 farklı oda kategorisinde 246 oda, 3 villa, toplamda ise 644 yatak kapasitesi mevcut. İçme kürü olarak kullanılan ve sayısız rahatsızlığa şifa olan termal suyu da 38 ile 41 derece arasında farklı sıcaklık değerlerine sahip.