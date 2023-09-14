Mersinli turizmciler tanıtıma ağırlık verilmesini istiyor

Müjde DEMİR

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Seyahat Acenteleri, Konaklama, Eğlence, Sanat, Spor İşletmeleri Meslek Komite Başkanı Murat Demir ülkemizde yaşanan enflasyondan kaynaklı olarak otel fiyatlarının geçen yıla oranla yüzde 100 arttığını, geçen yıl bin 500 TL olan kişi başı günlük fiyatların, 2 bin 500’ TL’ye, iki kişi 2 bin 500 TL olan fiyatların bu yıl 5 bin TL’ye yükseldiğini, buna rağmen geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da yüzde 100 doluluk oranını yakaladıklarını söyledi.

Murat Demir, ılıman bir iklime ve uzun bir turizm sezonuna sahip olan Mersin’in, öncelikli sorununun ulaşım olduğunu, havaalanı ve otoyol bağlantılarının bir an önce tamamlanıp hizmete açılması gerektiğini ifade etti. Mersin’in deniz-kum-güneş dışında inanç turizmi, av turizmi, spor turizmi, dağ turizmi, yayla turizmi, dağ yürüyüşü, rafting, yamaç paraşütü, su sporları, kış sporları gibi alternatif turizm çeşitlerini sunabilecek potansiyele sahip olmasına rağmen hak ettiği yerde olmadığına vurgu yapan Demir, ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizm gelişim bölgesi ilan edilmiş yerlerin bir an önce planlamalarının yapılarak yatırıma dönüşmesi gerektiğinin altını çizdi.

Mersin turizminin son yıllarda ön plana çıkmasının özellikle Çukurova Havalimanı ve Akkuyu Nükleer Santrali’nin bölgelerinde yapılıyor olmasından kaynaklandığını aktaran Demir, Mersin’in en önemli avantajlarının, denizinin temizliği, sezonunun uzunluğu ve çevre illere ulaşımının yakınlığı olduğuna dikkat çekti.

Murat Demir, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizm gelişim bölgeleri ilan edilmiş yerlerin henüz yatırıma açılmamış olmasının ise Mersin’in en önemli dezavantajı olduğuna işaret etti. Turizm gelişim bölgelerinin bir an önce planlamalarının yapılıp, ihaleye çıkıp yatırıma dönüşmesi gerektiğini dile getiren Demir, “Bölgelere yurt dışından yatırım için talep gelecek, Mersin, bir alternatif destinasyon olacak” dedi.

"Ürün çeşitlenmesi rekabet gücümüzü artırır"

Turizm açısından Türkiye’nin en değerli bölgesinde yer alan Mersin’in beklenen gelişmeye ulaşamadığını kaydeden Mavi Beyaz Otel Genel Müdürü Nebil Kavvasoğlu, dikine yapılaşma, kıyı şeridinin istila edilmesi, ulaşılabilir olmaması, bir kimliğe kavuşamaması, tanıtım ve pazarlama eksiği sebebiyle Mersin turizminin eksik kaldığını kaydetti. Kavvasoğlu, “Turizm ürün çeşitlemesi Mersin’in rekabet gücünü de artıracaktır. Yerli ve yabancı turistlerin yılın her ayında Mersin’e gelmesini sağlayabilmek için ürün çeşitlerini faal hale getirmek bu yerlerde kalitenin en üst düzeyde sunulduğu tesis yatırımları gerçekleştirmek gerekiyor.

Yapılan bir araştırmada dünyada turist sayısı 1 milyar kişiyi aşarken bu turistlerin yüzde 85’inin destinasyon tercihlerinde yemek çok önemli bir yer kaplıyor. Lezzet durakları oluşturarak ‘yemek turizmi’ gerçekleştirmek katkı sağlayacaktır. Tanıtım da önemli unsurların başında geliyor. Sosyal medyanın çok yaygın kullanıldığı, her bilgiye saniyeler içerisinde ulaşabildiğimiz dijital dünyada, yurt içi ve yurt dışı reklam ve pazarlama, sosyal medya reklamları, arama motorları reklamları, e bülten reklamları etkin bir şekilde kullanılmalı” ifadelerini kullandı.

Mersin turizminin, otelciler için sadece iç pazara bağlı çalışan, alternatif pazarı bulunmayan ve Türkiye de yaşanan sosyal ve ekonomik olumsuzluklardan maksimum derecede etkilenen bir bölge olduğunu söyleyen Olbios Marina Resort Hotel sahibi Fatma Ruken Doğan, şubat ayında yaşanan depremler sebebiyle bu yaz sezonunda yerli turist sayısında geçen yıla oranla düşüş yaşandığını belirtti. Doğan, “Mersin bölgesi otel doluluğunu haziran ve temmuz aylarında geçen yıllara göre yüzde 20-25 kayıpla geçirdi. Ağustos ve Eylül ayı, 2022 yılı doluluk verilerine yaklaşmış durumda” diye konuştu.