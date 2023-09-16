Muğla'ya gelen turist sayısı 2,5 milyona yaklaştı

Akdeniz ve Ege'nin buluştuğu, doğal güzellikleri ve antik kentleriyle ünlü turizm şehri Muğla, 340 bin yatak kapasiteli tesisleriyle yerli ve yabancı misafirlere hizmet veriyor. Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan kent, Türkiye'ye gelen İngiliz turistlerin büyük bölümünü de ağırlamaya devam ediyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, Muğla'yı yılın 8 aylık döneminde 2 milyon 429 bin 981 turist ziyaret etti. En çok turistin geldiği ülkeler sırasıyla 1 milyon 23 bin 554 kişiyle İngiltere, 283 bin 604 kişiyle Rusya, 161 bin 669 kişiyle Polonya, 138 bin 583 kişiyle Almanya, 64 bin 121 kişiyle Hollanda oldu. Diğer ülkelerden de kente 758 bin 450 turist geldi.

Turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 15 arttı

Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız, Muğla'ya gelen turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artış olduğunu söyledi. Muğla'ya 2,5 milyona yakın turist geldiğini ve bunun yüzde 40'ının İngiltere vatandaşı olduğunu aktaran Ayyıldız, "Geçen yıla göre aynı dönemde yüzde 15 artış olması esnafımız açısından bizleri çok sevindirdi. Bu durum 2024 yılında yapmayı planladığımız yeni turizm tanıtımları için bizi heveslendirmekte, teşvik etmekte" dedi.

Ayyıldız, turizm sezonunun yaklaşık 2 ay daha devam edeceğini anlatarak, 2023 yılını büyük bir artışla kapatacaklarını dile getirdi.

"Marmaris'i tanıtmaya devam edeceğiz"

Marmaris Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Ayhan da yabancı pazarlarda yüzde 15 artışın yaşandığına dikkati çekerek, Dalaman Havalimanı dış hatlara inen yabancı yolcu sayısının artmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

İngiltere'nin yanı sıra Polonya pazarında da artış olduğunu aktaran Ayhan, şöyle konuştu: "Sevindirici bir diğer husus ise geçtiğimiz yıl ilk kez katıldığımız Varşova Fuarı sonrası yükselen Polonya pazarı. Geçtiğimiz yıl 13 bin olan Polonyalı misafir sayısı bu yıl 29 bine yükseldi. 2024 yılı için de tanıtım çalışmalarına başladık. Marmaris Ticaret Odası olarak başta kaynak pazarımız İngiltere olmak üzere Polonya, Danimarka ve Almanya'da düzenlenen turizm fuarlarında yer alacağız. Antalya, İstanbul ve İzmir fuarlarında da paydaş kurumlarımızla birlikte Marmaris'i tanıtmaya devam edeceğiz."

Ayhan, bu yıl turizm pazarında iyi bir yükseliş yakaladıklarını, gelecek yıl artışın yükselerek devam etmesini umduklarını sözlerine ekledi.