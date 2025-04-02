Olumsuz hava şartları etkili oldu: Antalya'da bayram sessiz geçti, ancak yazın patlama bekleniyor

Ramazan Bayramı'nda turizm açısından hareketlilik yaşaması beklenen Antalya'yı olumsuz hava şartları vurdu.

Şehirde etkili olan hava muhafeleti, son dakika satışlarına engel olurken; kimi tatilciler de rotalarını başka şehirlere çevirdi.

Ancak, Ramazan Bayramı'nda turizmde umduğu ivmeyi yakalayamayan Antalya'nın yazın bu durumu tersine çevirmesi bekleniyor.

Yunan adalarında meydana gelen depremler nedeniyle pek çok turist tatil rotasını Türkiye'ye çevirmiş durumda.

Beklenen hareketlilik yaşanmadı

Ramazan Bayramı'nın dokuz güne çıkarılması, Antalya gibi turizm bölgelerinde hareketlilik yaşanacağı beklentilerini artırmıştı.

Ancak, kentte etkili olan olumsuz hava şartları bu beklentileri boşa çıkardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış uyarılarının ardından az miktarda yapılan son dakika rezervasyonlarının bir kısmında da iptaller yaşandı.

Turizimcilerin yüzünü bir nebze de olsun yurt dışından yapılan satışlar güldürdü.

Kentte turizmcilik yapan Hamit Kuk, Ramazan Bayramı'nın ilk üç gününde yurt dışı satışlarıyla birlikte çoğu otelde doluluk oranının yüzde 70 ila 80 seviyesinde olduğunu kaydetti.

İç piyasadan talebin oldukça düşük olduğunu belirten Kuk, bundan olumsuz hava şartlarının etkili olduğunun da altını çizdi.

Asıl hareketlilik yazın yaşanacak

Ancak, turizm açısından bayram tatilinde umduğunu bulmayan Antalya'nın asıl patlamayı yazın yaşayacağı tahmin ediliyor.

Santori'nin de yer aldığı Kiklad Adaları'nda ocak ayından itibaren etkili olan depremler, turistlerin tatil rotalarını Türkiye'ye çevirmelerine neden oldu.

Antalya, Marmaris ve Bodrum gibi Türkiye'nin gözde tatil beldelerinde erken rezervasyonlarda büyük artış yaşandı. Turizm sektörü temsilcileri ise Türkiye’nin bu ilgiyi avantaja çevireceğinin altını çiziyor.

Ocak ayından beri Ege Denizi’nde meydana gelen sismik hareketlilik, Santorini ve Yamurgi olmak üzere pek çok adada hayatı sekteye uğratmıştı. Bölgede sık sık meydana gelen depremler nedeniyle birçok turist ve yerel halk yaşadıkları yeri terk etmiş, depremler turizme ağır bir darbe vurmuştu. Kiklad Adaları'nda yaklaşık 13 bin deprem meydana gelmişti.