Ordu’nun ilk 6 aylık turizm verileri belli oldu

01 Ağustos 2018

Murat KÜÇÜK

ORDU - Turizm kenti olma yolunda hızla ilerleyen Ordu’nun 2018 yılı ilk 6 ayındaki konaklama verileri belli oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan verilere göre, Ordu’da konaklama yapan yerli ve yabancı turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,6 oranında artış gösterdi.

2017 yılının ilk 6 ayında turizm işletme belgeli tesislerde konaklayanların sayısı 132 bin 252 iken bu sayı 2018 yılının aynı döneminde 164 bin 65 oldu ve yüzde 24 oranında bir artış meydana geldi. Belediye belgeli tesislerde ve kamu misafirhanelerinde konaklayanlarda ise yüzde 26 oranında artış oldu. Aynı şekilde, Fatsa ve Ünye’deki deniz hudut kapılarından yapılan girişlerde de yüzde 11 oranında bir artış meydana geldi.