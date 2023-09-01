Otel yatırımlarına 6 ayda 17 milyar liralık teşvik verildi

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, bu yılın ilk 6 ayında 131 yeni otel projesinin 17 milyar TL’lik yatırım teşvikine bağlandığını söyledi. Eresin, geçen yıl aynı dönemde 75 otel projesi için 7,5 milyar TL’lik başvuru yapıldığını belirtti.

Eresin, yatırımlar tamamlandığında yaklaşık 7 bin yeni istihdam sağlanmasının öngörüldüğünü belirterek, bu yılın ilk 6 ayında 82 otel için 6,1 milyar TL’lik yenileme başvurusu yapıldığını kaydetti.

Türkiye’de konaklama sektörünün yatırımcılar açısından her zaman cazip olduğuna işaret eden Eresin, "Yatırımlardaki güçlü artış bu durumun göstergesi. Sadece yerli yatırımcılar değil yabancı yatırımcıların da bu cazip sektörde olmak için çaba göstermeleri şaşırtıcı değil. Sektörde yapılan yatırımları olumlu değerlendirmekle birlikte, Antalya ve İstanbul gibi turizm merkezlerinin hâlâ en fazla yatırım talebi alan yerler olması çok tercih ettiğimiz bir durum değil.

Anadolu’da yapılan yatırımlar için daha da fazla cazibe oluşturan ekstra teşvikler verilmeli" dedi. 2023 yılında teşvik belgesi alan oteller içinde kapasite bakımından 25 otelde 10 bin 964 yatak ile 5 yıldızlı otellerin ilk sırada yer aldığını vurgulayan Eresin, "i 3 yıldız otel yatırımları için de teşvikler cazip hale getirilmeli diye düşünüyoruz" diye konuştu.

Ocak-Haziran 2023 döneminde yeni yatırımlarda yine İstanbul zirvede yer alırken, Antalya ikinci oldu. Proje sayısında İstanbul 28 proje ile birinci, Antalya 18 proje ile ikinci Muğla 10 proje ile üçüncü oldu. Karadeniz’de yatırımların yeniden canlandığı gözlemlendi. Bölgenin en fazla yatırım çeken ili olan Trabzon 8 proje ile 4. sırayı alırken Van 7 proje ile 5. oldu.