Otellerde doluluk oranı Haziran’da yüzde 58'e düştü!

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2023 yılı Haziran ayında yüzde 61,95 olan otellerin doluluk oranı, 2024’ün aynı ayında yüzde 57,95 seviyesine indi.

Geceleme sayısı arttı

Haziran ayında toplam geceleme sayısı 25 milyon 272 bin 640 olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 24 milyon 591 bin 295’ti. Gecelemelerin 17 milyon 374 bin 638’i yabancı turistler, 7 milyon 898 bin 2’si ise yerli turistler tarafından yapıldı.

8,6 milyondan fazla kişi konakladı

Tesislere gelen toplam ziyaretçi sayısı 8 milyon 693 bin 461 oldu. Bunun 4 milyon 766 bin 293’ünü yabancılar, 3 milyon 927 bin 168’ini ise yerli turistler oluşturdu.

Kalış süresi uzadı

Ziyaretçilerin ortalama kalış süresi, geçen yılın Haziran ayında 2,85 gün iken 2024 Haziran’ında 2,91 güne yükseldi. Bu artış, özellikle yabancı turistlerin tatil sürelerini uzatmasından kaynaklandı.