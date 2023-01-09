POYD Başkanı Atmaca: Beklentinin üzerinde bir 2023 sezonu geçireceğimizi düşünüyorum

2022 sezonu ve 2023 beklentilerine ilişkin gazetecilere açıklama yapan Atmaca, sektör olarak geçen yılı büyük başarılarla uğurladıklarını, 2023'e de çok iyi başladıklarını kaydetti.

Antalya'da hem kongre, hem de spor ve fuar turizminin tüm hızıyla devam ettiğini aktaran Atmaca, "Bu da 2023'ün çok iyi olacağına dair büyük bir gösterge. Beklentinin üzerinde bir 2023 sezonu geçireceğimizi düşünüyorum. Erken rezervasyon kampanyaları devam ediyor. İç piyasa ve ana pazarlardan gayet iyi bir rezervasyon akışı var" diye konuştu.

"Fiyat artışı devam edecek"

Ülkay Atmaca, pazar çeşitliliğinin artmaya devam ettiğini ve bu konuda Turizm Geliştirme Ajansı'nın önemli bir çalışma yürüttüğünü vurgulayarak, geçen yıl hem turist gönderen ülke hem de misafir sayısının çoğaldığına dikkati çekti.

"2022'de beklenenin çok üzerinde fiyat artışı gerçekleşti. Bunun 2023'te de artarak devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü bizdeki hizmet ve ürün kalitesi dünyanın hiçbir yerinde yok. Bu yıl turist sayısı ve kişi başına gelirin, 2019'un çok üzerine çıkacağını inanıyorum" diyen Atmaca, spor turizmi kapsamında Antalya'ya gelen futbol takımı sayısında da artış beklediklerini sözlerine ekledi.