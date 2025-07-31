  1. Dünya Gazetesi
  2. Sektör Haberleri
  3. Turizm
Takip Et

Prof. Dr. Hakan Kara: Artık pahalı bir ülke olduğumuzu teyit ediyor

Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara TÜİK tarafından 2025 yılının ilk 6 ayıyla ilgili yayınlanan turizm verileriyle ilgili sosyal medya hesabından bir değerlendirme yaptı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Prof. Dr. Hakan Kara: Artık pahalı bir ülke olduğumuzu teyit ediyor
Takip Et

Bu yıl küresel düzeyde turist sayısının yüzde 4 oranında artması beklenirken, Türkiye'de 2025 yılının ilk yarısında yıllık bazda yalnızca yüzde 1,7’lik bir artış kaydedildi. 

Ekonomist Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin turist sayısındaki sınırlı artışa dikkat çekerek, “Bu durum artık pahalı bir ülke olduğumuzu teyit ediyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: HABER MERKEZİ