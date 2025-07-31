Prof. Dr. Hakan Kara: Artık pahalı bir ülke olduğumuzu teyit ediyor
Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara TÜİK tarafından 2025 yılının ilk 6 ayıyla ilgili yayınlanan turizm verileriyle ilgili sosyal medya hesabından bir değerlendirme yaptı.
Bu yıl küresel düzeyde turist sayısının yüzde 4 oranında artması beklenirken, Türkiye'de 2025 yılının ilk yarısında yıllık bazda yalnızca yüzde 1,7’lik bir artış kaydedildi.
Ekonomist Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin turist sayısındaki sınırlı artışa dikkat çekerek, “Bu durum artık pahalı bir ülke olduğumuzu teyit ediyor” ifadelerini kullandı.
Bu yıl dünyada turist sayısının %4 artması beklenirken Türkiye’de ilk yarıda yıllık %1,7 artması artık pahalı bir ülke olduğumuzu teyit ediyor. pic.twitter.com/tIUPZ812Lt— Hakan Kara (@ali_hakan_kara) July 31, 2025