Re-Pie Portöy’den turizme 250 milyon dolarlık yatırım

Türkiye’nin önde gelen alternatif portföy yönetim şirketi Re-Pie Portföy, turizme ve istihdama katkı yapacak bir yatırımı daha hayata geçiriyor. Re-Pie Portföy’ün yeni fonu Artnouve Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF), Akdeniz çanağının en önemli turizm beldesi Bodrum’da sürdürülebilirlik odaklı nitelikli yaşam alanı kuracak. Artnouve GSYF’nin Bodrum’daki projesi, son yıllarda turizm alanında yapılmış en büyük yatırımlar arasında yer alacak.

Sermaye piyasası ürünlerinin tabana yayılması ve kollektif yatırım bilincine örnek olan Türkiye’nin en büyük girişim sermayesi yatırım fonu Artnouve, yeni kentsel mekânlar ve yaşam alanları, akıllı şehir ve inşaat teknolojileri geliştirerek, sürdürülebilirlik vizyonuna sahip şirketlere yatırım yapıyor.

Amanruya’yı satın aldı

Son dönemlerin en büyük satın almalarından birini gerçekleştirirken dünyaca ünlü ultra lüks otel markası Aman’ın Bodrum’daki Amanruya otelini de satın alan Artnouve GSYF’nin ilk projesi, otelle birlikte Bodrum-Demirbükü’nde toplam 400 dönüm üzerinde gerçekleştirilecek. Akdeniz havzasının sürdürülebilirlik odaklı en nitelikli yaşam alanı olacak projeyle, dünyanın en lüks otel markalarından birinin de içinde yer alacağı ultra lüks villalardan oluşan bir yaşam kompleksi kurulması planlanıyor.

Re-Pie Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Emre Çamlıbel, projenin 250 milyon dolarlık kaynakla kurdukları Artnouve GSYF’nin ilk yatırımı olduğunu söyledi. Çamlıbel, “BES fonları, bireysel ve tüzel yatırımcıların katılımıyla 250 milyon dolar kaynakla kurduğumuz Türkiye’nin en büyük girişim sermayesi yatırım fonu Artnouve GSYF’nin ilk yatırımı olan proje, Bodrum Demirbükü’nde 400 dönümlük geniş bir arsa üzerinde gerçekleşecek. Sürdürülebilirlik anlamında sadece ülkemizde değil, dünyada da öne çıkan en iyi uygulamalardan birine imza atacağız. Vazgeçmeyeceğimiz tek unsur, bölgenin bitki örtüsü, kara ve denizdeki canlı yaşamı başta olmak üzere doğal hayatı korumak olacak. Dünyanın en ünlü mimarlık ofisleriyle çalışmalarımız sürüyor. Global ölçekte 7 mimari ofis çalışmalarını yaptı. Bu çalışmaları harmanladık” diye konuştu.

Artnouve, Türkiye'nin en büyük girişim sermayesi yatırım fonu

Artnouve GSYF'nin yerli ve yabancı yatırımcılara Türkiye turizminin geleceğine yatırım yapma imkanı verdiğini vurgulayan Çamlıbel, "250 milyon dolara ulaşan rakamla kapanan Artnouve, kollektif yatırıma örnek Türkiye'nin en büyük girişim sermayesi yatırım fonu oldu" ifadelerini kullandı.

Artnouve GSYF'nin süresi 9+1 yıl olarak belirlendiğini ifade eden Çamlıbel, "Artnouve GSYF'nin yatırım yaptığı ilk projede, Türkiye'de turizm ve gayrimenkul sektörlerinde çıtayı yukarı taşıdı, yatırımcılara bu alanda yatırım fırsatı sunduk" değerlendirmesinde bulundu.

Artnouve GSYF yatırımıyla Bodrum'da yapılacak yeni proje, bölgenin biyolojik çeşitliliğinin korunmasının yanı sıra ekolojik, tarihi ve sosyal zenginliğiyle uyumlu bir sürdürülebilirlik yaklaşımını benimsiyor. Projede, su ve enerji verimliliği ile doğal kaynakların korunması ve yeni yaşam alanı sakinlerinin bu konudaki deneyiminin en üst seviyeye çıkarılması amaçlanıyor.