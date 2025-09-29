Sakarya, Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne dahil edildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin düzenlendiği şehir sayısının 20'den 26'ya çıkarıldığını duyurdu. Bakan Ersoy'un açıklamasına göre, Sakarya ile birlikte Aydın, Eskişehir, Kahramanmaraş, Mersin ve Ordu da festival rotasına dahil edilen yeni şehirler oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kararın şehir için önemine vurgu yaparak emeği geçenlere teşekkür etti.

Alemdar, "Sabırsızlıkla beklediğimiz Kültür Yolu Festivali Sakarya'da. Eşsiz doğası, tarihi mirası, kültürel çeşitliliği ile Sakarya'mız, 2026 Kültür Yolu Festivali'ne dahil edildi. Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a şehrimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Doğasıyla, tarihiyle, farklı kültürlerin zenginlik kattığı Sakarya'mız, inanıyorum etkinliğe unutulmaz izler bırakacak şehirlerden biri olacak. Yeşilin, toprağın, doğanın şehri Sakarya'mıza hayırlı olsun" dedi.