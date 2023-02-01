Schengen vizesi başvurularında yeni dönem: Türkiye nasıl etkilenecek?

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, Schengen vizesi başvurularının dijital ortamda yapılabilmesine yönelik raporu kabul etti.

AP'nin Sivil Özgürlükler Komitesine sunulan ve 5'e karşı 34 milletvekilinin kabul oyu verdiği rapor, vize başvurularının dijital olarak yapılarak vize süreçlerinin hızlandırılmasını ve güvenliğin artırılmasını hedefliyor.

Düzenleme onaylanırsa vizeler pasaportlara basılmayacak

Vize başvurularının dijitalleşmesi için gerekli yasal süreç içinde, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin temsilcilerinden oluşan AB Konseyi, AB Komisyonu ve AP'nin ortak müzakerelerle sonuca varması gerekiyor.

AB kurumlarının anlaşması halinde vizeler artık pasaportlara basılmayacak, bunun yerine dijital sisteme işlenecek.

Düzenlemenin amacı ne?

Peki bu durum Türkiye’den yapılacak Schengen vizesi başvurularını nasıl etkileyecek. Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, NTV’ye yaptığı açıklamada bu düzenlemenin amacının “Açık bir nokta kalmaması” olduğunu söyledi.

Parmak izi ile ilgili karar henüz verilmedi

Başvuruların daha kolay bir hale gelebileceğini söyleyen Onaran, ilk kez yapılan başvurularda alınan parmak izi uygulamasının devam edip etmeyeceğinin henüz netlik kazanmadığını söyledi.

Başvurular daha kolay olacak

Düzenlemenin kabul edilmesi halinde işlemlerin hızlanıp hızlanmayacağı şeklindeki soruya da yanıt veren Onaran, başvuru sürecinin kendileri için de daha kolay olacağını ve bu kararla birlikte işlerin de hızlanacağını açıkladı.