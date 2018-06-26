Seçimler bitti, turizm canlandı

26 Haziran 2018

Seçimlerin tamamlanmasıyla tatil beldeleri yeniden dolarken, yaklaşık 145 kilometrelik sahil şeridine sahip, 30 bine yakın yatak kapasiteli tesislerin yanı sıra 143 bin civarında yazlığa ev sahipliği yapan Edremit Körfezi'nde de, hafta başından itibaren turizm hareketliliği yaşanıyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Küçükkuyu Mahallesi'nden Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Altınova Mahallesi'ne kadar uzanan sahil şeridi ile Ayvalık, Ören, Güre, Akçay, Altınoluk, Zeytinli ve Küçükkuyu gibi Kuzey Ege'nin turizm merkezlerini bünyesinde barındıran bölgeden oy kullanmak için ayrılan tatilciler, seçimin ilk turda tamamlanmasıyla bölgeye dönüş yapıyor.

Seçimlerin ikinci tura kalacak olması durumunda turizmcileri sıkıntılı günler beklediğini ifade eden Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı (EKTİD) Yahya Yavuz, "Seçimlerde sonuçlar alınır alınmaz tekrar sahillerimiz dolmaya başladı. Bölgemize yoğun bir talep söz konusu." dedi.

"Bu sezon, son 20 yılın en iyi turizm sezonunu yaşayacağız"

"Daha önceki açıklamalarımda istikrardan yana bir tablo çıkması durumunda ülkenin rahatlayacağını söylemiştim" diyen Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bunun da ne kadar doğru olduğunu hep beraber yaşayarak göreceğiz. Yüksek sezon diye tabir ettiğimiz temmuz, ağustos ve eylül aylarında otellerde doluluk oranı yüzde 90- 95'in altına hiç düşmez. Seçimlerin huzur içinde geçmesi ve ilk turda tamamlanmasıyla vatandaşlar, tatile çıkmak için rezervasyon yapmaya başladı. Bu sezon, son 20 yılın en iyi turizm sezonunu yaşayacağız. Bölgemizin denizi, havası, suyu, termali ve Kazdağları'yla cazibe merkezi olması, ikinci konutlara talebi çok artırdı. Yaklaşık 143 bin civarında ikinci konut var bölgemizde. Bunun 92 bini sadece Edremit'te. Bu evlerin hemen hemen hepsi dolu şu anda."

"15 Eylül'e kadar bir patlama bekliyoruz"

Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı da iç turizmin lideri Balıkesir'de, turizm hareketliliğinin, seçimlerin ilk turda tamamlanmasıyla başladığını söyledi.

Ramazan Bayramı'nı yüzde 100 dolulukla geçiren Edremit Körfezi ve Erdek'teki tesislerin, sezona kaldığı yerden devam ettiğini dile getiren Çaltı, "Otellerde doluluklar yeniden başladı. Seçim sonrası tatilciler rahatlayınca turizm yerlerine koşmaya başladı. Gelenler var, rezervasyon yaptıranlar var. Kurban Bayramı'nı da içine alan sezonda 15 Eylül'e kadar bir patlama bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA