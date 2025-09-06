Seyhan Baraj Gölü'nde sular çekildi, 'sevgi yolu' gün yüzüne çıktı

Türkiye’nin en sıcak illerinden Adana’da bu yıl yağışların azalması ve barajlardaki doluluk oranlarının düşmesi kuraklık tehlikesini bir kez daha gözler önüne serdi. Seyhan Baraj Gölü’nde sular 500 metreden fazla çekildi ve kıyıdan Sevgi Adası’na ulaşımı sağlayan yol yeniden ortaya çıktı.

Geçmiş yıllarda araçlarla gidilebilen yol, bu yıl bölgedeki işletmelerin göl kıyısını işgal etmesi nedeniyle yalnızca yürüyerek kullanılabiliyor. En son 2023 yılının eylül ayında ortaya çıkan yol, bu yıl yaşanan düşük yağışlarla birlikte bir kez daha gün yüzüne çıktı.

Barajlarda doluluk oranı düştü

Geçtiğimiz ay barajlardaki doluluk oranı Yedigöze’de yüzde 17, Çatalan’da yüzde 14, Seyhan’da yüzde 16, Nergizlik’te yüzde 17, Kozan’da ise yüzde 13 olarak ölçüldü. Hem sulamada hem de enerji üretiminde kullanılan Seyhan Baraj Gölü’nde suların çekilmesi, tarımın başkenti Adana’da kuraklığın boyutlarını ortaya koydu.

Vatandaş ve esnaf tepkili

Vatandaşlardan Bünyamin Arslantaş, ışıklandırma eksikliğine dikkat çekerek, “Kuraklık bu sene ciddi boyutlara ulaştı. Sevgi yolu ortaya çıktı ve vatandaşlar gelip, gidiyor. Ancak buralara ışıklandırma şart. Akşamları alkol alanlar etrafa rahatsızlık veriyor. Vatandaşlar mağdur oluyor” dedi.

Esnaf Onur Çelik ise kuraklığın etkilerinin her geçen gün arttığını belirterek, “Su çok fazla çekiliyor. Normalde bu yol sular altında kalıyor, çok güzel bir manzara oluyor ama şu an kupkuru. Geceleri sıkıntılar yaşanıyor, uygunsuz davranışlar oluyor, biz de polisi aramak zorunda kalıyoruz” ifadelerini kullandı.