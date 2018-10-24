Sözleşmeye uymayan hac ve umre acentelerine yaptırım

24 Ekim 2018

Diyanet İşleri Başkanlığı ve hac ve umreye götüreceği vatandaşlarla yaptığı sözleşme hükümlerine uymayan acentaya fiilin ağırlığına göre, teminatlarından mahsup edilmek ve toplam teminatlarının yüzde 10'undan az olmamak kaydıyla mali yaptırım uygulanacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu üyeleri değiştirildi.

Buna göre, Kurulda, Hazine ve Maliye, İçişleri, Kültür ve Turizm, Sağlık, Ticaret, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarından birer Bakan Yardımcısı olacak.

Öte yandan, Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu, Başkanlıkla ve hac ve umreye götüreceği vatandaşlarla yaptığı sözleşme hükümlerine uymayan, sözleşmede taahhüt ettiği hizmeti vermeyen veya eksik veren acentaya fiilin ağırlığına göre, teminatlarından mahsup edilmek ve toplam teminatlarının yüzde 10'undan az olmamak kaydıyla mali yaptırımlarla ilgili de karar verecek.

Hac mevsiminde Suudi Arabistan'dan da çeşitli alanlarda çalıştırılmak üzere vasıflı vasıfsız işçiler tedarik edilecek.

Kararın 8'inci maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendinde yer alan "Başkanlığın yurt içi ve yurt dışındaki faaliyetleri" ifadesi, "Başkanlığın yurt içi ve yurt dışındaki dini, ilmi ve hayri faaliyetleri" şeklinde değiştirildi.

Kararın 11'inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulunca" ve "Bakanlar Kurulu Kararları" ibareleri sırasıyla "Cumhurbaşkanınca" ve "Cumhurbaşkanı Kararları" şeklinde değiştirildi.

Kararın 14'üncü maddesinde birinci fıkrasındaki "Başbakanlık müfettişleri" ifadesi kaldırılarak, "Hac ve umre seyahatleri ile ilgili iş ve işlemler ile Hac ve Umre Hesabından yapılan bütün harcamalar, her yıl hac mevsimi sonunda Başkanlık müfettişleri ve gerektiğinde Cumhurbaşkanlığınca görevlendirilecek denetim elemanları tarafından denetlenir." ifadesini yer verildi.

Kaynak: AA