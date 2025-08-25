SunExpress yaz sezonunu ileri tarihlere taşıyor

Türk Hava Yolları (THY) ile Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, sonbaharda Almanca konuşulan ülkeler (Almanya, Avusturya, İsviçre) ile Türkiye’nin Ege ve Akdeniz kıyıları arasındaki birçok hatta sefer sıklığını artıracağını açıkladı.

Hava yolu, 2025 yılının ekim ayında bu hatlarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artışla yolculara toplam 1,1 milyon koltuk sunacak.

"Artan bir talep gözlemliyoruz"

SunExpress Grup Satış Kıdemli Müdürü Tobias Bracht konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Yaz sezonu dışındaki dönemler için artan bir talep gözlemliyoruz. Sonbahar dönemi için oluşturduğumuz kapsamlı uçuş programı da bu talebe yanıt veriyor. Bu ilgi, Türkiye’nin yılın her döneminde tercih edilen bir seyahat destinasyonu olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Sonbahar dönemi, hem golf ve doğa yürüyüşleri gibi sportif aktiviteler hem de Türkiye’nin kültürel ve gastronomik zenginliklerini keşfetmek için ideal bir zaman."

Kapasite artışı yapılan hatlar

Sonbahar dönemi için kapasite artışı yapılan hatlar arasında öne çıkanlar şu şekilde:

- Dresden – Antalya: günde 2 sefer (geçen yıl: günde 1 sefer)

- Erfurt – Antalya: günde 2 sefere kadar (geçen yıl: haftada 3 sefer)

- Cenevre – Antalya: her gün (geçen yıl: haftada 4 sefer)

- Berlin – Dalaman: haftada 4 sefer (geçen yıl: haftada 3 sefer)

- Düsseldorf – Dalaman: haftada 8 sefer (geçen yıl: haftada 7 sefer)

- Köln/Bonn – Dalaman: haftada 4 sefer (geçen yıl: haftada 3 sefer)

- Stuttgart – Dalaman: haftada 4 sefer (geçen yıl: haftada 3 sefer)

Turizmin yıl boyunca canlı kalmasına katkı

Eylül-Kasım dönemi, Türkiye’yi ziyaret eden kültür, tarih, spor ve doğa meraklıları için cazip koşullar sunuyor. Golf sezonunun açıldığı Antalya-Belek, uygun iklimi, konforlu konaklama seçenekleri ve özenle tasarlanmış sahalarıyla golf tutkunları için ideal bir tatil planı sunuyor. SunExpress, Golf Club Programı üyelerine SunPriority hizmet paketi ve ücretsiz golf ekipmanı taşıma hakkı gibi ayrıcalıklar sunarken, partner golf kulüpleri de buggy indirimlerinden ücretsiz golf oyunlarına kadar çeşitli avantajlar sağlıyor. Dalaman bölgesi ise Saklıkent Kanyonu’ndaki yürüyüş rotaları ve Köyceğiz çevresindeki termal kaynaklarıyla sonbaharda ziyaretçilere doğa içinde dinlenme ve keşif imkânı sunuyor.

SunExpress, Kasım ortasına kadar devam eden ek uçuşlarla, Türkiye’de sonbahar döneminde turizmdeki hareketliliği desteklerken, turizmin yıl boyu canlı kalmasına katkı sağlıyor.