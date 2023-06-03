Avrupa’ya vize alamayan ya da yaşanan olumsuzluklar yüzünden başvurmaktan vazgeçip tatil planlarını değiştirenlerin önemli bir alternatifi ise tekne kiralama oldu. Sektör temsilcileri Yunanistan’a ya da Avrupa ülkelerine plan yapanların Türkiye koylarında tatil yapmayı seçtiğini söylüyor. Temmuz ve ağustos ayları şimdiden doldu.

Son dönemde Avrupa ile yaşanan vize krizi bu planların rotadan şaşmasına neden oldu. Vize başvurusu olumsuz sonuçlanan, uzun süredir beklemesine rağmen hâlâ sonuçlanmayan ya da bu süreçten haberdar olup hiç vizeye başvurmak istemeyenler gözünü yurtiçindeki alternatiflere çevirdi.

Avrupa planları iptal olan ve otelde tatil yapmak istemeyen vatandaşların tekne ve yat tatili için talep gösterdiğini anlatan Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bekiroğlu, Hürriyet’e yaptığı değerlendirmede, “Ülkemizde yat ve teknelere olan ilgi pandemide döneminde çok hızlı yükselmişti. O dönem vatandaşların bir kısmı izole tatili benimsedi. Daha sonra artan ilgi kalıcı olarak devam etti. Bu ilgiye şimdi de vize krizinin etkileri eklendi” dedi.

Teknede tatil yapmak isteyenlerin eylül ayı içinde ciddi bir taleple kendilerine geldiğini söyleyen Bekiroğlu, “Özellikle Bodrum, Göcek, Fethiye ve Marmaris en çok ilgi gören destinasyonlar arasında” değerlendirmesinde bulundu.

Bodex Travel Yachting Agencey’nin direktörü Gül Gözütok ise tekne ve yat tatilinin pahalı bir aktivite gibi görünse de şu anda 5 yıldızlı otellerle aynı seviyede olduğunu hatta kalabalık aileler için daha avantajlı olduğunu da aktardı.

Fiyatlar ne durumda?

Temmuz ayının başı için 3-4 kabinli 8-10 kişilik teknelerin haftalık kiralama ücretleri 50 bin liradan başlıyor. Teknelerin özellikleri ve imkânlar arttıkça fiyat 150 bin lirayı aşıyor. 5 kabinli 10-12 kişilik bir teknenin ortalama haftalık kiralama ücreti ise 120 bin lira civarında. Kaptanların günlük ücreti ortalama 150 Euro olarak belirlenirken hostesler için 100-110 Euro isteniyor.