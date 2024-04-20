TESK'ten yerli turiste destek talebi: Yerli turistin seyahat edebilmesi mümkün değil!

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada; coğrafi konumu, doğal turizm kaynakları, köklü tarihsel geçmişi ve geniş mutfağıyla Türkiye'nin turizm cenneti olduğuna işaret etti.

Türkiye'yi geçen yıl 56,7 milyon turistin tercih ettiğini ve turizm gelirinin 54,3 milyar dolar olduğunu anımsatan Palandöken, Türkiye'nin turizmdeki payının artırılması gerektiğini vurguladı.

Palandöken, ülkenin turizm gelirleri artırılırken yerli turistin de yabancı ülkelere kaptırılmaması gerektiğini belirterek, 2023'te ülkeden çıkan ziyaretçi sayısının bir önceki yıla göre yüzde 11,1 artarak 57,7 milyon olduğuna dikkati çekti.

Yüksek döviz kuruna rağmen yurt dışında tatil yapmanın yurt içindeki "her şey dahil" konseptli tatilden daha uyguna gelmeye başladığına işaret eden Palandöken, şunları kaydetti:

"Son dönemde otel fiyatları yükseldi. Yerli turistin bu ücretlerle yurt içinde seyahat edebilmesi mümkün değil. Dolayısıyla bir taraftan 'döviz girdimiz artsın, turist kazanalım' derken diğer taraftan da yerli turisti kaybetmeyelim. Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından iç turizmde yerli turiste teşvik mekanizmaları ile promosyonların tanınması lazım. İnsanların yaşadığı ülkede tatil yapmasının şartları kolaylaştırılmalı."