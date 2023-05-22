Turistik bölgelerde fiyat etiketlerine düzenleme

Ticaret Bakanlığı’ndan esnaf örgütlerine gönderilen yazıda, turistlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde bulunan dükkânlarda satılan ürünlere etiket konulmadığı, bu durumun turistlerin mağduriyetlere yol açtığı ve Türk turizmi açısından güven kaybına neden olduğu belirtildi.

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre turistik bölgelerde satılan ürünlere konulacak etiketlerde malın özelliği, vergiler dâhil satış fiyatı, birim fiyatı, fiyatın uygulanmaya başlandığı tarih, yerliyse “yerli malı” ibaresi yer alacak.

El yazısı ya da dijital çıktı şeklinde olabilecek

Turistlere yönelik satışa sunulan içecek gibi ürünler depozitoluysa bu da belirtilecek. Söz konusu uyarılar etiketlerde Türkçe olarak yer alacak. Etiket ve listelerde satış fiyatları, Türk Lirası, TL, TL simgesi şeklinde yazılacak. Etiketler el yazısı ya da dijital çıktı şeklinde olabilecek. Etiket koymanın mümkün olmadığı yerlerde ise görülebilir yerlere fiyat listeleri yerleştirilecek.