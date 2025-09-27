Turistik Karaelmas Ekspresi ikinci seferiyle Zonguldak’a ulaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Zonguldak Valiliği ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı iş birliğiyle düzenlenen Turistik Karaelmas Ekspresi, 26 Eylül 2025’te ikinci seferini gerçekleştirerek Zonguldak Tren Garı’na ulaştı. “Batı Karadeniz’i Keşfet” temasıyla hazırlanan turistik tren, yolcularına bölgenin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini tanıma fırsatı sunuyor. İlk seferini 13 Haziran’da yapan Karaelmas Ekspresi; Safranbolu’nun UNESCO Dünya Mirası’ndaki tarihi dokusu, Filyos’un sahilleri, Yenice ormanları, Çankırı Tuz Mağarası gibi önemli destinasyonları kapsayan özel bir rota izliyor.

İkinci seferde yolcular, Gökgöl Mağarası, Maden Müzesi ve Fener semtini ziyaret etti. BAKKA Genel Sekreteri Mehmet Çetinkaya, projenin Batı Karadeniz’in coğrafi, tarihi ve kültürel değerlerini tanıtmayı ve bölge turizmini canlandırmayı hedeflediğini belirtti.

Ziyaretçilerden Handan Kocabalkan, özellikle Maden Müzesi’nden etkilendiğini, kömürün geçmişteki değerini genç nesillerin yeterince bilmediğini ifade etti.

Turistik Karaelmas Ekspresi, konforlu yataklı vagonlarıyla seyahat imkânı sağlarken, yeni seferlerini 10 Ekim ve 14 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleştirerek sonbaharın renklerini Batı Karadeniz’de yaşatmaya devam edecek.