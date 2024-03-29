Turistler, Türkiye'de perakende alışverişi tercih ediyor

Türkiye, 2023 yılında ziyaretçi sayısı ve yabancı kart kullanımında yüksek çift haneli büyüme kaydederek tüm zamanların turizm rekorunu kırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Visa, Avrupa'nın Akdeniz'e kıyı ülkelerinde seyahat eden yabancı turistlerin kart kullanımı trendlerine dair içgörüler sağlayan Visa Akdeniz Turizm Analizi'nin 2023 yılı sonuçlarını açıkladı.

Analiz sonuçlarına göre, 2023 yılında Türkiye'de turizm alanında ziyaretçi sayısı ve yabancı kart kullanımında yüksek çift haneli büyüme kaydedildi ve tüm zamanların turizm rekoru kırıldı. Geçen yıl Türkiye'de kartlı ziyaretçi sayısı 2022'ye göre yüzde 20'ye yakın, turistlerin kartlarıyla yaptığı harcamalar döviz bazlı yüzde 16'dan fazla arttı.

Visa Akdeniz Turizm Analizi, Türkiye'nin yanı sıra Akdeniz'e kıyısı olan İspanya, Fransa, İtalya, Portekiz, Yunanistan, Malta ve Hırvatistan'daki turistlerin kart kullanımlarını da mercek altına aldı.

Türkiye, turizmin büyüyen yıldızı oldu

Rakamlar, son 5 yıl içinde Akdeniz'in turizmde büyüyen yıldızının, Türkiye olduğunu gösterdi. Analiz sonuçlarına göre, son 5 yılda ortalama yabancı kart harcamaları Akdeniz Havzasında yaklaşık iki katına çıkarken, aynı dönemde Türkiye, 2018 seviyesinin üç katına yakın büyüklüğe ulaştı. Türkiye'de 2018'den bu yana, turizm alanında pandemi sonrası çok ciddi bir ivme oluştuğu belirtildi.

İstatistiklere göre, 2023'te sağlık turizmi Akdeniz havzasında turizm harcamalarının ortalama yüzde 2'sini oluştururken, bu rakam Türkiye'de turist harcamalarının yüzde 6'sına denk geldi. Rakamlar, Türkiye'nin bu alanda stratejik bir rekabet gücü elde ettiğine işaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, söz konusu analizin, Türkiye'nin turizm stratejisi için çok değerli içgörüler sunduğunu vurgulayarak, 'Analizin en çarpıcı bulgularından biri, 2022 yılında Türkiye'yi ziyaret eden her 5 turistten birinin, 2023'te yine Türkiye'yi tercih etmiş olması ve ortalama bir turistten yaklaşık yüzde 60 daha fazla kart kullanımı gerçekleştirmesi oldu. Bu sonuç, ülkemizin turizm gelirleri açısından desteklenmeye değer stratejik bir alana işaret etmektedir.' ifadelerini kullandı.

Yabancı turistlerin ATM'lerden nakit çekim oranlarında azalma trendinin 2023'te de devam ettiğini ve kartlarıyla daha fazla harcama yaptıklarını kaydeden Mümin, 'Bu da kartlı ödemeler sayesinde, turizm gelirlerinin kayıtlı ekonomiyi büyüterek arttırdığına işaret ediyor. Visa olarak 40. yılımızı kutladığımız bu yılda, 40 yıldır olduğu gibi şimdi de ülkemize döviz girişinde güvenli bir köprü olmaktan mutluluk duyuyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.

Visa Güney Avrupa Danışmanlık ve Analitik Başkanı Sertan Şener, bu yıl beşinci kez yapılan analize göre, Akdeniz havzasında turizmde kart harcamalarının son 5 yılda en çok arttığı ülkenin Türkiye olduğunu bildirdi.

Türkiye'de yabancı kartlarla gerçekleştirilen sağlık harcamalarının toplam turizme katkısının, Akdeniz Havzası ortalamasının 3 katı kadar olduğunu kaydeden Şener, şunları kaydetti:

'Benzer şekilde en çok büyüme kaydeden kuyum-aksesuar ile yeme-içme kategorileri de ülkemizin rekabetçi olduğu alanlara işaret etmektedir. Kartlı ve yenilikçi ödeme çözümlerinin, turizmin lokomotifi olduğunu gözlemliyoruz. Analiz sonuçlarının turizm sektörümüzün tüm paydaşlarına analitik veriler ile fayda sağlayacağını düşünüyor ve paydaşların görüşleri dahilinde önümüzdeki yıllarda daha da derinleştirmeyi planlıyoruz.'

Turistler, Türkiye'de perakende alışverişi tercih ediyor

Öte yandan, turistler, Türkiye'de yaptıkları harcamalarda yüzde 40'a yakın oranla en fazla perakende alışverişi tercih etti. Türkiye, bu yönüyle, konaklama ve yeme-içmenin ön planda olduğu diğer Akdeniz ülkelerine göre ayrıştı. Turistlerin Türkiye'de en çok harcama yaptıkları ikinci önemli kategori ise yüzde 30 ile konaklama ve yeme-içme oldu.

Türkiye'de son bir yıl içerisinde 30 günden fazla kartını kullanan uzun süreli ziyaretçilerin, Türkiye'deki yabancı kart kullanımının önemli bir kısmını oluşturduğu görüldü. Uzun süreli ziyaretçiler, ortalama bir ziyaretçiden 5 kat daha fazla kişi başı kart kullanımı yaptı.

Analize göre, 2023'te Türkiye'ye gelen kartlı ziyaretçi sayısında ilk dört turizm koridoru, sırasıyla İngiltere, Amerika, Almanya ve Suudi Arabistan oldu. Kart başına kullanımlara bakıldığında ise Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, ilk dört sıraya yerleşti.

Türkiye'deki her 100 yüz yüze yabancı kart işleminin 83'ü, temassız gerçekleşti. Turistlerin fiziki işlem adedi bazında mobil cüzdan kullanım payının bir önceki yıla göre yüzde 7 artması, ödeme tercihleri bakımından dikkati çekti.

2023'te turistlerin kart kullanımında öne çıkan iller, 2022'ye göre değişmedi. Kart kullanımında ilk sırada gelen İstanbul'u, sırasıyla Antalya ve Muğla takip etti. İstanbul'da kartlarıyla en çok Suudi Arabistan'dan gelen turistler ve ABD'liler harcama yaparken, Antalya'da İngiltere ve Almanya'dan gelenler, Muğla'da ise İngiltere ve ABD'den gelenler, en çok kartlı harcama yapan turistler oldu.