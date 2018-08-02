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Turistler yemeğe 2,5 milyar dolar harcadı

Türkiye'ye gelen turistlerin yılın ilk yarısında yaptıkları yeme içme harcamaları yaklaşık 2,5 milyar dolar oldu.

Turistler yemeğe 2,5 milyar dolar harcadı
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Türkiye'yi yılın ilk yarısında ziyaret eden turistler, yeme içme için yaklaşık 2,5 milyar dolar harcama yaptı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgiye göre, ocak-haziran döneminde Türkiye'yi 16 milyon yabancı ziyaret etti. Ziyaretçi sayısı yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sınır giriş-çıkışlarıyla 18,9 milyon olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde turizm geliri yaklaşık 11,5 milyar doları bulurken, bu rakamın 9,4 milyar dolarını yabancı ziyaretçilerin, 2,1 milyar dolarını ise yurt dışından gelen Türk vatandaşlarının harcamaları oluşturdu.

Türkiye'yi ziyaret eden turistlerin toplam turizm harcamalarının yaklaşık 9,5 milyar doları kişisel, 2 milyar doları da tur paketi harcamaları olarak gerçekleşti.

Turistlerin kişisel harcamalarında en yüksek kalemi 2 milyar 491 milyon dolarla yeme içme oluştururken, bunu 1 milyar 735 milyon dolarla uluslararası ulaştırma harcamaları ve 1 milyar 413 milyon dolarla konaklama takip etti.

Yabancı ziyaretçiler ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları Türkiye'de sağlık için 440 milyon dolar harcarken, yurt içi ulaştırmaya 757 milyon dolar ödedi. Turistlerin Türkiye'de spor, eğitim ve kültür için harcadığı tutar 135 milyon doları buldu.

Turistler yılın ilk yarısında harcamalarının yüzde 11,8'ini (1 milyar 350 milyon dolar) giyim ve ayakkabı için yaparken, hediyelik eşyaya harcadıkları paranın oranı yüzde 5 (576 milyon dolar) olarak belirlendi. Diğer harcamalara 414 milyon dolar ayıran turistlerin Türkiye'den halı ve kilim almak için ödediği tutar da 40 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Vatandaş yurt dışında 2,7 milyar dolar harcadı

Yurt içinde ikamet edip başka ülkelere ziyarette bulunan vatandaşların harcamalarından oluşan turizm giderleri ise yılın ilk yarısında 2,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Turizm giderlerinin 2 milyar 264 milyon doları kişisel harcamalardan, 465 milyon doları paket tur harcamalarından oluştu.

Vatandaşlar, yurt dışındaki kişisel harcamalarının yüzde 50'sini yeme içme, konaklama ve hediyelik eşyaya ayırdı. Turizm giderlerinin 670 milyon doları yeme içme, 648 milyon doları konaklama ve 223 milyon doları hediyelik eşya harcamaları olarak kayıtlara geçti.

TÜİK verilerine göre, yabancı turistlerle yurt dışında ikamet eden vatandaşların Türkiye'de yaptığı harcamaların dolar cinsinden dağılımı şöyle:

 

 1. Çeyrek

 2. Çeyrek

 Toplam

Turizm geliri

   4.425.237

   7.044.591

   11.469.828

Kişisel Harcamalar

   3.984.962

   5.463.809

   9.448.771

Yeme-içme 

   1.080.091

   1.411.250

   2.491.341

Konaklama 

    565.038

    847.789

   1.412.827

Sağlık 

    191.617

    248.328

    439.945

Ulaştırma 

    334.829

    421.912

    756.741

Spor, eğitim, kültür

    48.931

    85.913

    134.844

Tur hizmetleri 

    8.882

    30.405

    39.287

Uluslararası ulaştırma 

    745.744

    989.447

   1.735.191

Cep telefonu dolaşım harcamaları 

    16.667

    23.373

    40.041

Marina hizmet harcamaları 

    6.147

    11.754

    17.900

Diğer mal ve hizmetler  

    987.017

   1.393.638

   2.380.655

Giyecek ve ayakkabı 

    553.097

    796.862

   1.349.959

Hediyelik eşya 

    257.912

    318.084

    575.996

Halı, kilim vb. 

    14.099

    26.268

    40.367

Diğer harcamalar 

    161.909

    252.425

    414.333

Paket tur harcamaları

    440.275

   1.580.782

   2.021.056
Son dakika turizm yeme içme

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