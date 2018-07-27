Turizm Bakanı'nın ilk ziyareti Antalya'ya

27 Temmuz 2018

BATUR İLHAN

ANTALYA -Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk Kültür ve Turizm Bakanı olarak ilk resmi ziyaretini turizmin başkenti Antalya’ya yapan Bakan Mehmet Nuri Ersoy, kentteki programına Valilik ziyareti ile başladı. Ardından da Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret etti.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, ziyareti sırasında yaptığı konuşmalarda, Antalya’nın turizmin lideri, başkenti olduğunu belirtti. İlk resmi ziyaretini Antalya’ya yapmasının nedeninin, kentin turizmdeki haklı başarısı olduğunu aktaran Bakan Mehmet Nuri Ersoy, şunları söyledi:

“Antalya benim baba toprağım. Ama öncelikli olarak buraya gelmemin sebebi baba toprağı olması değil, Antalya’nın haklı başarısı. Antalya turizmin lideri, başkenti İstanbul ile yarışıyor, şu anda açık ara önde. İnşallah İstanbul’u da Antalya’ya yaklaştıracak projeler hazırlayacağız.”

Turizmde tüm paydaşların ortak çalışması ile ivme kazanacağız

Turizmin, tüm paydaşların ortak çalışması ile ilerleyebileceğini, ivme kazanacağını ifade eden Bakan Ersoy, “Turizm bir kişiyle olacak bir iş değil, turizmi yayacağız. Bu işteki fikir önderlerinin hepsini bu işin içine katacak projelerimiz var. Zaman içerisinde bunların hepsini göreceğiz. Yeni kurullar kuracağız, Cumhurbaşkanı’mızın bakanlıkta yaptığı gibi biz de alt operasyonlarla sektöründeki lider arkadaşları bu operasyonların içine dahil edeceğiz. Özel sektör bakış açısını alttaki birimlere de hızlı bir şekilde yansıtacağız.” şeklinde konuştu.