Turizm ve etkinlik sektörünün devleri KKTC’de bir araya geldi

Dünyanın markaları yeniden Masters of Events ACE of M.I.C.E. Awards organizasyonu kapsamında bu kez KKTC’de bir araya geldi. 07-09 Nisan tarihleri arasında üç gün boyunca süren ve 3000’in üzerinde B2B toplantısıyla KKTC ticari hacmine katkı sağlayan organizasyonun sonunda ise, MICE alanında en başarılı marka ve projeler görkemli ödül töreniyle sahiplerini buldu.

Törende birçok ünlü sima da yer aldı

KKTC Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı himayelerinde, Elexus Hotel & Convention ev sahipliğinde, Türk Hava Yolları, Cyprus Royal Turizm ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) destekleriyle düzenlenen organizasyonun gala gecesinde sevilen sanatçı Buray sahne alırken, gecede ayrıca KKTC Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Denktaş Vakfı Başkanı ve Eski KKTC Bakanı Serdar Denktaş, Cyprus Royal Kurucu Ortağı Rauf Denktaş, Jolly Onursal Başkanı Sinan Vardar, Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar ve Dream Project CEO’su Volkan Ataman, tanınmış psikiyatrist ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu, sunucu Özlem Yıldız, kısa bir süre önce Kıbrıs’a yerleşen Gizem Özdilli, sanatçı Gökhan Tepe gibi iş dünyası ve sanat camiasından ünlü simalar da yer aldı.

Gala gecesinin açılış konuşmasını yapan Dream Project CEO’su Volkan Ataman, 55 sektörle etkileşim halinde olan, ülke tanıtımındaki rolü ve 13.8 milyar dolarlık ticari hacmi ile ekonomiye önemli katkısı olan MICE sektörü açısından Masters of Events ACE of M.I.C.E. Awards büyük önem arz ettiğinden bahsetti.

Ulusal ve uluslararası kurumsal firmalar, operatörler, oteller, acenteler, turizm ve etkinlik sektörü profesyonellerinin ağırladığı etkinliğin ilk kez KKTC’de gerçekleştirdiklerini sözlerine ekleyen Ataman, “Kıbrıs’ta bugüne kadar turizm ve MICE alanında düzenlenen ilk ve en önemli etkinlik olmasının yanı sıra, Kıbrıs’ın bu alandaki marka değerine ve destinasyon tanıtımına hep beraber büyük katkı sunmuş olduk” dedi.

"Kıbrıs ayağında birlikte çok keyifli üç gün geçirdik"

Sözlerini şöyle sürdüren Ataman, “Fuar ve ödül organizasyonlarımızla birlikte bugüne kadar toplam da 20’nci kez düzenlediğimiz ACE of M.I.C.E. etkinliğimizin Kıbrıs ayağında birlikte çok keyifli üç gün geçirdik. B2B sayımız 3.000’i geçerek yeni iş birliklerinin tohumlarını attık ve yeni dostluklara vesile olduk. Birçok önemli organizasyona ev sahipliği yapan Kıbrıs muhteşem doğası, denizi, lezzetleri, üst düzeyde hizmet sunan mükemmel tesisleri, büyük bir coşkuyla lansmanı gerçekleştirilen Kıbrıs Havayolları ve açılacak olan yeni havalimanı ile MICE alanında daha da güçlenerek yoluna devam ediyor. Bu etkinliğin gerçekleşmesinde büyük emeği olan Elexus Hotel & Convention ve Cyprus Royal Turizm’e teşekkürlerimi sunuyorum.”

Törende söz alan KKTC Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu şu açıklamalarda bulundu; “Ben Volkan kardeşime, bütün katkı sunan herkese, Elexus’a, KKTC’den 3 tane deli yüreğin çıkıp da bir taraftan havayolu, bir taraftan bu etkinliğin burada düzenlenmesine katkı sunmaları benim için apayrı bir olay. 11’ncisinin KKTC’de yapılması tabi ki daha ayrı bir olay. Yapılan ikili görüşmelerdeki çok güzel ikili görüşmelerin herhalde umarım biz de KKTC olarak Burada yapılan bu ikili görüşmelerdeki elde edilecek olan sonuçlardan ‘komşuda pişer bize de düşer’, KKTC’yi unutmazsınız. Bizim gerçekten çok güzel otellerimiz var.”