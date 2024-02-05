Turizmciler Hollandalı ziyaretçilerde artış bekliyor

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, Hollanda'da geçen ay düzenlenen turizm fuarında Antalya ve Türkiye'nin turizm potansiyeline yönelik önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Hollandalı tur operatörleriyle bir araya geldiklerini ve bu yılla ilgili beklentileri değerlendirdiklerini anlatan Kavaloğlu, şunları kaydetti:

"Hollanda pazarındaki beklentilerimiz yüksek. Tur operatörleri ve uçak şirketleri temsilcilerinden özellikle erken rezervasyon göstergelerinin yükselişte olduğunu öğrendik. Fuar 2024 yılına yönelik beklentilerimizi güçlendirdi. Tüm Avrupa ülkelerinden ve özellikle Hollanda'dan sıra dışı bir gelişme olmadığı takdirde istikrarlı yükselişin devam edeceğini öngörüyoruz."