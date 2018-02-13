Turizmde değişim programıyla 12 ay istihdam

13 Şubat 2018

Hapimag Sea Garden Bodrum ile kış turizmi merkezlerinden Palandöken’in gözde kayak tesisi Sway Otel, sektörde yeni bir ilke imza atarak çalışan değişim programını başlattı. Değişim programı sayesinde Hapimag Sea Garden Bodrum ve Sway Otel Palandöken bünyesinde görevli çalışanlar dört mevsim boyunca istihdam edilerek farklı alanlarda bilgi ve deneyim sahibi olma imkânı yakalıyor.

Program sayesinde iki tesisin de hizmet kalitesinin arttığını ifade eden Hapimag Sea Garden Bodrum Genel Müdürü Kerem Demirkol, “Yurt içinden ve yurt dışından gelen misafirlere kaliteli bir hizmet sunabilmenin yolu insan kaynağının yeterli tecrübe ve bilgi birikimine sahip olmasından geçiyor. Kurum olarak bu bilinçle hareket ediyoruz ve bu doğrultunda sektörümüzde yeni bir projenin öncülüğünü yaparak çalışan değişim programını başlattık” dedi.

"12 ay boyunca çalışabiliyorlar"

Demirkol, sözlerine şöyle devam etti:

“Ülkemiz jeopolitik konumu ile tüm dünyanın gözlerinin üzerinde olduğu dört mevsim turizm imkânına sahip. Ancak günümüzde hangi sektör olursa olsun rekabet ortamında üstünlük sağlamanın en önemli unsuru insan kaynağından geçiyor. Bunun içinde eğitimli, mesleğinde uzman ama kendini sürekli olarak geliştiren çalışanlarınızın olması lazım. Bu anlayışla çalışan değişim programını başlattık. Böylece çalışanlarımız hem yaz hem kış oteli konseptini deneyimleme şansı yakalıyor. Ayrıca kariyer yolculuklarında kendilerine yeni ufaklar açacak farklı tecrübeler yaşıyorlar. Bu sayede sezon bazlı değil, 12 ay boyunca iş hayatına devam edebiliyorlar.”