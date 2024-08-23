Turizmde tüm zamanların temmuz rekoru kırıldı

Temmuz ayı turizm verileri açıklandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre temmuzda Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı yıllık yüzde 2,6 artışla 7,33 milyon olarak gerçekleşti.

Ocak-temmuz döneminde yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 8,27 artışla 29 milyon kişi oldu.

En çok ziyaretçi gönderen ülke 1,04 milyon kişi ile Almanya oldu. 922 bin 294 kişiyle Rusya ikinci, 660 bin 906 kişiyle İngiltere üçüncü sırada yer aldı.

Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

Temmuz ayında ülkemize gelen 7 milyon 333 bin 812 yabancı ziyaretçinin 294 bin 428 (yüzde 4.01) günübirlikçidir.

Temmuz ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

1-Antalya %35,50 (2 603 678 )

2-İstanbul %25,98 ( 1 905 146 )

3-Edirne %10,95 ( 803 351 )

4-Muğla %9,53 ( 698 809 )

5-İzmir %4,12 ( 302 088 )

2024 yılı ocak-temmuz döneminde ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,27 artış kaydedilmiştir.

2024 yılı ocak-temmuz döneminde ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,27 artış göstererek 28 milyon 978 bin 471 olmuştur.

2024 yılı ocak-temmuz döneminde ülkemize gelen 28 milyon 978 bin 471 yabancı ziyaretçinin 787 bin 715 (yüzde 2.72) günübirlikçidir.

Ocak-temmuz döneminde ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.

1-İstanbul %36,12 (10 467 313 )

2-Antalya %29,30 (8 490 272 )

3-Edirne %9,85 (2 853 145 )

4-Muğla %6,66 (1 931 064 )

5-Artvin %3,21 (929 094 ) "