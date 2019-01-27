Turizmde yeni rekor beklentisi

27 Ocak 2019

Alternatif Turizm İşletmeleri Birliği (ATİB) Başkanı Cem Karaca, 2019 yılından yüksek bir beklenti içinde olduklarını belirterek, "2018'de yüzde 25 artış yaşamıştık, bu yıl da artış bekliyoruz. Son dakikada büyük bir sorun ya da olumsuzluk yaşamazsak 2019'un Türkiye'nin rekor kıracağı bir yıl olacağı beklentisindeyiz." dedi.

Cem Karaca, 2018'in hem Antalya hem de Türkiye turizmi açısından gayet iyi geçtiğini söyledi.

Yaklaşık 35 milyon civarı bir ziyaretçi sayısının hedeflendiğini, bunun yakalandığını aktaran Karaca, turistik işletmelerin de bu durumdan olumlu etkilendiğini, iyi bir sezon geçirdiklerini dile getirdi.

Özellikle 2018'deki artışın sektörün yüzünü güldürdüğüne değinen Karaca, bunda en önemli faktörlerden birinin de turizmin 12 aya yayılması konusunda elde edilen başarı olduğuna dikkati çekti.

Karaca, 2019'da Almanya, İngiltere ve Rusya pazarında ciddi bir artış beklediklerini, bunun yanında Orta Doğu'da da aynı şekilde bir artışın yaşanacağını belirterek, "Orta Doğu'daki bazı noktalardan İstanbul'un yanı sıra Antalya'ya da tarifeli seferler konulması ciddi bir etken oldu. 2019 yılından beklentiler çok yüksek. 2018'de yüzde 25 artış yaşamıştık, bu yıl da artış bekliyoruz. Son dakikada büyük bir sorun ya da olumsuzluk yaşamazsak 2019'un Türkiye'nin rekor kıracağı bir yıl olacağı beklentisindeyiz." diye konuştu.

Turistik işletme ve etkinliklerin sayısı artmalı

Nicelik olarak bir rakamın yakalandığını, nitelikte de fazla para harcayan, gezen, vaktini otel dışındaki yerlerde değerlendiren turist profili ve buna bağlı olarak yüksek turizm geliri beklentisine girildiğini anlatan Karaca, artık turistin otelin dışına çıkması gerektiğini bildirdi.

Karaca, turistin yöredeki esnaf, halk ve işletmelere gitmesi, yöreyle iletişim kurarak kültürü tanımasının önemli olduğunu vurgulayarak, bu noktada da turizm işletmelerinin büyük bir önem taşıdığını ifade etti.

Son yıllarda turistin vakit geçirebileceği, kültür, sanat ve eğlence odaklı turistik işletmelere büyük yatırımlar yapıldığına işaret eden Karaca, şöyle devam etti:

"İç piyasanın da canlanması önemli. Turistler daha fazla para bıraksın istiyorsak bunu yaptıracak tesislerin de olması gerekiyor. Etkinlikler, şovlar, gösterilerin her biri önemli bir köşe taşı. Bunların sayısı artmalı. Konaklama sektöründe yer tahsisleri gibi kolaylıklar varsa yatırımcıya, konaklama dışında da turistik işletmelere devletin destek vermesi, yatırımcıları cesaretlendirmesi gerekiyor. Turistik işletmeler ve etkinlikler ülke turizmine büyük katkı sağlıyor. İspanya'da her yıl binlerce festival düzenleniyor. Bu durum İspanya'nın turizmdeki en önemli artılarından biri. Bir domates festivaline 3 günlüğüne 150 ila 200 bin kişi sadece domates fırlatmak için gidiyor. İnsanlar artık farklı şeyler bekliyor. Deniz, kum, güneş tamam ama bunların üzerine de bir şeyler koyarsak beklediğimiz turist profilini buraya çekeriz."

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