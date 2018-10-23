Turizmin kalbi Bursa’da attı

23 Ekim 2018

BURSA – Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Network fuarcılık iş birliği ile gerçekleştirilen 1. Bursa Turizm Fuarı ile eş zamanlı yapılan ve Bursa Valiliği himayelerinde, BBB katkılarıyla ve turizm STK’ları ile birlikte Network Fuarcılık ve Merinos AKKM tarafından düzenlenen 3. Bursa Turizm Zirvesi sona erdi. Fuar, 4 gün boyunca 5 bin kişinin üzerinde sektör profesyoneli tarafından ziyaret edildi.

Fuar ve zirve ile ilgili değerlendirmede bulunan Network Fuarcılık Genel Müdürü ve Turizm Platformu Genel Koordinatörü Hasan Eker, “Bakan Yardımcımız Sayın Nadir Alpaslan dolu dolu tam bir gününü tarafımıza ayırarak Bursa’ya vermiş olduğu önemi gösterdi. Kendilerine Uludağ, İznik, Yenişehir Havalimanı, Termal Turizm konularında bilgiler verdik. Bursa turizmcilerinin tüm beklentilerini ilettik. Birlik ve federasyon başkanlarımız da turizm ile ilgili çatı bir yasaya ihtiyaç olduğunu belirttiler. Bakan Yardımcımız da istekleri yerinde buldu ve birçoğunun kısa sürede çözüleceğini ve iletişim halinde olmaya devam edilmesi gerektiğini söyledi. Bakan Yardımcımız ayrıca Bursa Turizm Zirvesi’nin birleştirici yönüne, ortak akılla hareket edilmesine ve içeriğinin örnek ve başarılı olduğuna vurgu yaptı” dedi.

Eker, Türk Hava Yolları’nın çalışmaları ile Bursa’ya 18 ayrı ülkeden 109 seyahat acentesinin getirildiğini belirterek Bursalı turizmciler ile ikili iş görüşmeleri yapıldığını kaydetti.

Fuara TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, TÜROFED Genel Başkanı Osman Ayık, TÜREB Genel Başkanı Zeki Apalı, TAFED Genel Başkanı Zeki Açıköz ile TTYD Yönetim Kurulu Üyesi Emrullah Akçakaya gibi Türkiye turizmine yön veren isimler de katıldı.