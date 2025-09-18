Turizmin mevsimi kaydı
Küresel ısınma, turizmin rotasını değiştiriyor. Dedeman Otel Başkan Vekili Murat Özmestçi, çözümün yeşil yatırımlar odağında stratejik ilerlemelerde saklı olduğuna dikkat çekerek, “Biz plastiği otellerimizde sıfırlamak için gerekli adımları atmaya başladık” dedi.
Başak Nur GÖKÇAM
Küresel turizmdeki hızlı büyüme, otelcilik sektörünü çevresel ve sosyal etkileriyle daha fazla mercek altına aldı. Enerji tüketiminden su kullanımına, atık yönetiminden yerel ekonomilere katkıya kadar pek çok alanda kritik rol üstlenen oteller, sürdürülebilirlik uygulamalarıyla hem doğayı korumak hem de geleceğin seyahat alışkanlıklarını şekillendirmek için anahtar görevi görüyor. Çevre dostu yatırımlar ve yeşil sertifikasyonlar ise sektörün rekabet gücünü artırırken, gezginlerin beklentilerine de yanıt veriyor.
Enerji tüketiminin sektörde toplam işletme maliyetlerinin yüzde 60’ına kadar çıkabildiği, tek bir otelin yılda binlerce ton atık üretebildiği veriler ise çevreci çözümlerin aciliyetini ortaya koyuyor.
Turistin beklentisi değişiyor
Dedeman Otel olarak sürdürülebilirlik alanında neler yaptıklarını DÜNYA Gazetesi’ne anlatan Dedeman Otel Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Özmestçi, “Aile şirketinin dördüncü kuşağını temsilen ben bir yandan gelecek nesilleri korurken, diğer yandan otelciliğe de sahip çıkmak istiyorum. Küresel ısınma ve iklim değişikliği, turizm sektörünü tehdit ediyor. Bir yandan yaz mevsiminde Bodrum’da orman yangınlarıyla mücadele edilirken, diğer yandan kış mevsiminde Erzurum’da kar yağmadığına tanık oluyoruz. Bu da bizi stratejik açıdan nelere dikkat etmemiz hususunda yönlendiriyor” şeklinde konuştu.
Küresel ısınma ve iklim krizi etkilerinin hem ülke hem de dünya turizmini olumsuz etkilediğini belirten Dedeman Otel Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Özmestçi, “Örneğin, Palandöken’de sezonun kaymasıyla birlikte kar turizmi zayıflıyor. İnsanlar artık nisan ayında kar yerine güneş görmek istiyor, bu da kış turizmini olumsuz etkiliyor. Yaz aylarında ise aşırı sıcaklar nedeniyle Antalya gibi bölgeler cazibesini kaybediyor, insanlar daha serin destinasyonlara yöneliyor.
Bu durum Karadeniz gibi bölgelerin öne çıkmasına yol açarken, gelirinin büyük bölümünü turizmden sağlayan Antalya gibi şehirler için ciddi riskler oluşturuyor. Öte yandan aşırı sıcaklar, betonlaşmış destinasyonlarda yaşamı zorlaştırıyor; insanlar gezmek ya da dışarı çıkmak istemiyor. Bu da turizm talebini doğrudan düşürüyor” değerlendirmesinde bulundu.
Plastiğe veda, emisyon için sıfır vakti
Plastik ve kâğıt kullanımını en aza indirmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını ve tek kullanımlık sabunlar yerine hijyenik, yeniden doldurulabilir ürünleri tercih ettiklerini belirten Murat Özmestçi “Plastik konusu tüm işletmeler için ciddi bir maliyet yaratıyor. Biz de bu alanda köklü bir değişiklik yapmayı hedefliyoruz. İlk etapta odalarda yeniden doldurulabilir ürünlerle başladık. Nihai hedefimiz, 2025 yılının sonuna kadar tüm plastik kullanımını otellerimizden kaldırmak” diyerek son dönemdeki en büyük yatırımlarının plastiği sıfırlama hazırlıkları olduğunun altını çizdi.
Net sıfır hedefi doğrultusunda önemli bir iş birliği yaptıklarının da bilgisini veren Özmestçi, “Bir ortağımızın sahip olduğu tesiste, hayvan atıkları ve yemek atıkları kullanılarak enerji üretiliyor. Bu yöntemle hem yeşil enerji elde ediliyor hem de kimyasal içermeyen, tarımda kullanılabilir temiz gübre üretiliyor. Bu iş birliğinde anlaşmaya vardık. Önümüzdeki yıllarda otel artıklarımızı bu biyogaz tesisine yönlendirerek, emisyonlarımızı gerçek anlamda sıfırlamayı planlıyoruz” dedi.
Yerel tedarikte hedef yüzde 50 üzeri
Şirketin, 2025 yılı sonuna kadar hem enerjide hem de suda yüzde10 tasarruf sağlamayı hedeflediğini vurgulayan Özmestçi, “Yerel tedarik oranlarını da yüzde 50’nin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Tüm otellerde yerel üreticilerle çalışıyoruz. Bu sayede faaliyet gösterdiğimiz bölgelerdeki yöresel ürünleri kullanarak bölgenin tanıtılmasına katkı sağlayıp bölgedeki kadın üreticilere destek olmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.
Kadın istihdamına ayrıca önem verdiklerini belirten Dedeman Otel Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Özmestçi, “Merkez ofisimizde kadın çalışan oranı yüzde 55-60 seviyelerinde. Bu oran, kadın yönetici pozisyonlarında da sektör ortalamasının oldukça üzerinde. Genel hedefimiz, tüm zincirimizde kadın çalışan oranını yüzde 40’ın üzerinde tutmak” diye konuştu.
Gençlerin tercihi ‘yeşil otel’
Son yıllarda gelişen farkındalık haliyle müşteri profilinde değişim gözlemledikleri değerlendirmesinde bulunan Dedeman Otel Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Özmestçi, “Açıkçası gençler ve yabancı turistler sürdürülebilirliğe daha duyarlı. Eskiden fiyat öncelikliydi. Şimdi ise ‘daha yeşil’ otel tercih ediliyor. Bu durum, gerçekten çevreye duyarlı adımlar atan işletmeler için önemli bir avantaj sağlarken, sektörde sürdürülebilirliği de teşvik ediyor” dedi.
4 yıldır kafessiz yumurta tercih ediliyor
Dedeman Otel bünyesinde 1 Nisan 2021 tarihi itibarıyla çevre duyarlılığı kapsamında kafessiz yumurta sistemine geçildiğini ekleyen Dedeman Otel Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Özmestçi, “Kafessiz yumurtaya geçen ilk otel zinciri olduğumuzu söyleyebilirim. Bu herhangi bir zorunluluk değildi. Biz sadece otel olarak, besininden faydalandığımız tavukların daha özgür koşullarda sağlıklı bir yaşam sürmelerini amaç edindik ve öncü olmak istedik. Bunu yaparken pek çok zorlukla karşılaşsak da bizi hiçbir ek maliyet ve tedarik sorunu yıldırmadı” diye konuştu.