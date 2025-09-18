Turizmin mevsimi kaydı

Başak Nur GÖKÇAM

Küresel turizmdeki hızlı büyüme, otelcilik sektö­rünü çevresel ve sosyal etkileriyle daha fazla mercek al­tına aldı. Enerji tüketiminden su kullanımına, atık yönetiminden yerel ekonomilere katkıya kadar pek çok alanda kritik rol üstle­nen oteller, sürdürülebilirlik uy­gulamalarıyla hem doğayı koru­mak hem de geleceğin seyahat alışkanlıklarını şekillendirmek için anahtar görevi görüyor. Çev­re dostu yatırımlar ve yeşil serti­fikasyonlar ise sektörün rekabet gücünü artırırken, gezginlerin beklentilerine de yanıt veriyor.

Enerji tüketiminin sektörde toplam işletme maliyetlerinin yüzde 60’ına kadar çıkabildiği, tek bir otelin yılda binlerce ton atık üretebildiği veriler ise çev­reci çözümlerin aciliyetini orta­ya koyuyor.

Turistin beklentisi değişiyor

Dedeman Otel olarak sürdü­rülebilirlik ala­nında neler yap­tıklarını DÜNYA Gazetesi’ne an­latan Dedeman Otel Yönetim Ku­rulu Başkan Veki­li Murat Özmest­çi, “Aile şirketinin dördüncü kuşa­ğını temsilen ben bir yandan gele­cek nesilleri ko­rurken, diğer yandan otelciliğe de sahip çıkmak istiyorum. Kü­resel ısınma ve iklim değişikli­ği, turizm sektörünü tehdit edi­yor. Bir yandan yaz mevsiminde Bodrum’da orman yangınlarıyla mücadele edilirken, diğer yan­dan kış mevsiminde Erzurum’da kar yağmadığına tanık oluyoruz. Bu da bizi stratejik açıdan nelere dikkat etmemiz hususunda yön­lendiriyor” şeklinde konuştu.

Küresel ısınma ve iklim kri­zi etkilerinin hem ülke hem de dünya turizmini olumsuz etki­lediğini belirten Dedeman Otel Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Özmestçi, “Örneğin, Pa­landöken’de sezonun kaymasıy­la birlikte kar turizmi zayıflıyor. İnsanlar artık nisan ayında kar yerine güneş görmek istiyor, bu da kış turizmini olumsuz etkili­yor. Yaz aylarında ise aşırı sıcak­lar nedeniyle Antalya gibi bölge­ler cazibesini kaybediyor, insan­lar daha serin destinasyonlara yöneliyor.

Bu durum Karadeniz gibi bölgelerin öne çıkmasına yol açarken, gelirinin büyük bölü­münü turizmden sağlayan An­talya gibi şehirler için ciddi risk­ler oluşturuyor. Öte yandan aşırı sıcaklar, betonlaşmış destinas­yonlarda yaşamı zorlaştırıyor; insanlar gezmek ya da dışarı çık­mak istemiyor. Bu da turizm ta­lebini doğrudan düşürüyor” de­ğerlendirmesinde bulundu.

Plastiğe veda, emisyon için sıfır vakti

Plastik ve kâğıt kullanımını en aza indirmeye yönelik çalış­malar yaptıklarını ve tek kulla­nımlık sabunlar yerine hijyenik, yeniden doldurulabilir ürünleri tercih ettiklerini belirten Murat Özmestçi “Plastik konusu tüm işletmeler için ciddi bir maliyet yaratıyor. Biz de bu alanda kök­lü bir değişiklik yapmayı hedef­liyoruz. İlk etapta odalarda ye­niden doldurulabilir ürünlerle başladık. Nihai hedefimiz, 2025 yılının sonuna kadar tüm plastik kullanımını otellerimizden kal­dırmak” diyerek son dönemdeki en büyük yatırımlarının plastiği sıfırlama hazırlıkları olduğunun altını çizdi.

Net sıfır hedefi doğrultusun­da önemli bir iş birliği yaptıkla­rının da bilgisini veren Özmest­çi, “Bir ortağımızın sahip olduğu tesiste, hayvan atıkları ve yemek atıkları kullanıla­rak enerji üretili­yor. Bu yöntemle hem yeşil enerji elde ediliyor hem de kimyasal içer­meyen, tarımda kullanılabilir te­miz gübre üretili­yor. Bu iş birliğin­de anlaşmaya var­dık. Önümüzdeki yıllarda otel artık­larımızı bu biyogaz tesisine yön­lendirerek, emisyonlarımızı ger­çek anlamda sıfırlamayı planlı­yoruz” dedi.

Yerel tedarikte hedef yüzde 50 üzeri

Şirketin, 2025 yılı sonuna ka­dar hem enerjide hem de suda yüzde10 tasarruf sağlamayı he­deflediğini vurgulayan Özmest­çi, “Yerel tedarik oranlarını da yüzde 50’nin üzerine çıkarma­yı hedefliyoruz. Tüm otellerde yerel üreticilerle çalışıyoruz. Bu sayede faaliyet gösterdiğimiz bölgelerdeki yöresel ürünleri kullanarak bölgenin tanıtılması­na katkı sağlayıp bölgedeki kadın üreticilere destek olmayı amaç­lıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kadın istihdamına ayrıca önem verdiklerini belirten De­deman Otel Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Özmest­çi, “Merkez ofisimizde kadın ça­lışan oranı yüzde 55-60 seviye­lerinde. Bu oran, kadın yönetici pozisyonlarında da sektör orta­lamasının oldukça üzerinde. Ge­nel hedefimiz, tüm zincirimizde kadın çalışan oranını yüzde 40’ın üzerinde tutmak” diye konuştu.

Gençlerin tercihi ‘yeşil otel’

Son yıllarda gelişen farkındalık haliyle müşteri profilinde değişim gözlemledikleri değerlendirmesinde bulunan Dedeman Otel Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Özmestçi, “Açıkçası gençler ve yabancı turistler sürdürülebilirliğe daha duyarlı. Eskiden fiyat öncelikliydi. Şimdi ise ‘daha yeşil’ otel tercih ediliyor. Bu durum, gerçekten çevreye duyarlı adımlar atan işletmeler için önemli bir avantaj sağlarken, sektörde sürdürülebilirliği de teşvik ediyor” dedi.

4 yıldır kafessiz yumurta tercih ediliyor

Dedeman Otel bünyesinde 1 Nisan 2021 tarihi itibarıyla çevre duyarlılığı kapsamında kafessiz yumurta sistemine geçildiğini ekleyen Dedeman Otel Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Özmestçi, “Kafessiz yumurtaya geçen ilk otel zinciri olduğumuzu söyleyebilirim. Bu herhangi bir zorunluluk değildi. Biz sadece otel olarak, besininden faydalandığımız tavukların daha özgür koşullarda sağlıklı bir yaşam sürmelerini amaç edindik ve öncü olmak istedik. Bunu yaparken pek çok zorlukla karşılaşsak da bizi hiçbir ek maliyet ve tedarik sorunu yıldırmadı” diye konuştu.