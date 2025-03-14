Türk turizmci, 200 milyon Euro'luk Baltık devini alıyor

Kerim Ülker

Türkiye’nin en büyük tur operatörlerinden Anex’in patronu Neşet Koçkar, Baltık turistlerine göz kırptı. Türkiye’ye gelen Rus turistlerin en büyük acentelerinden biri olan Anex Tour’un sahibi Koçkar, Litvanyalı AB Novaturas’ın en büyük hissedarlarından biri oluyor. Hisseleri Litvanya’daki Nasdaq Vilnius’ta işlem gören Novaturas’ın borsaya yaptığı açıklamada, en önemli 4 hissedar şirketteki paylarını sattı. Ugnius Radvila, Rytis Sumakaris, Vidas Paliunas ve UAB Willgrow’dan hisseleri alan Koçkar, Baltıkların en büyük turizm acentesinin yüzde 33.2’sine sahip oluyor. Litvanyalı taraflarla yapılan bağlayıcı anlaşmanın, önümüzdeki günlerde resmi onayları almasının ardından tamamlanması bekleniyor.

Pazarın yüzde 40'ını yönetiyor

1999 yılında kurulan Novaturas, Baltık ülkelerindeki en büyük tur operatörü olarak biliniyor. Litvanya, Estonya ve Letonya’da charter uçuşları yapan ve pazarın yüzde 40’ını kontrol eden Novaturas, Polonya'da da 400'den fazla seyahat acentesiyle çalışıyor.

2018'de Nasdaq Vilnius Borsası’nda halka açılan şirket, 2024 yılında 201 milyon Euro gelir elde etti ve Litvanya, Letonya ve Estonya'da 239 bin yolcuya hizmet verdi.

Türkiye'ye 1 milyondan fazla turist getiriyor

1996 yılında kurulan Anex, satın almalarla büyüyen bir marka. 2019’da Rusya'nın en büyük tur operatörlerinden biri olan İntourist'i alan Anex, 2020 yılında da iflas eden Thomas Cook'un Almanya'daki şirketlerinden Neckermann Reisen'i de satın alarak büyük yankı uyandırmıştı. Anex Almanya’da daha önce Thomas Cook'un Almanya’daki diğer şirketleri Öger Tours ve Bucher Reisen'i de satın almıştı. Anex’in 20’den fazla ülkede ofisi ve 6 bin 500 kişiyi istihdam ediyor. Türkiye’de turizmin dayandığı incoming alanında faaliyet gösteren firmalardan Anex 2021 yılında 1 milyon 255 bini Antalya, 205 bini Ege bölgesine olmak üzere toplam 1 milyon 460 bin turisti Türkiye’ye getirmişti. Bu turistlerin çoğunluğunu da Rusya pazarından gelenler oluşturmuştu.