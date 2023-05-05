Türkiye bir fırsat ülkesidir

Seyahat acenteleri, hava yolu şirketleri, oteller ve destinasyon yönetimi ofislerine hizmet veren global seyahat teknoloji şirketi Amadeus, İstanbul’daki Ar-Ge ofisini genişletme kararı aldı.

Amadeus Mühendislik, Oluşturma Platformu ve Paylaşılan Hizmetler Kıdemli Başkan Yardımcısı Nikolaus Samberger, Türkiye'nin stratejik bir pazar olarak çok büyük bir fırsat sunduğunu aktararak, "Türkiye bu büyümenin gerçekleşebileceği bir fırsat ülkesidir. Çünkü ticari ve diğer alanlardaki iş ortaklıklarının bu merkezden yola çıkarak yürütülebileceğini düşünüyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile ortak düzenlenen basın toplantısında konuşan Nikolaus Samberger “Amadeus, kilit bir stratejik pazar olan Türkiye’de yaklaşık 30 yıldır yaptığı yatırımlarla başarılı bir yatırım geçmişine sahip.

Hedefimiz, Türkiye’nin en öne çıkan teknoloji ortaklarından biri haline gelmek. Ar-Ge çalışanlarımızın sayısını iki katına çıkararak yerel yetenekleri bünyemize katmak ve onları elde tutmak için yatırım yapıyoruz. Bununla birlikte, önümüzdeki birkaç yılda İstanbul’u üçüncü büyük Ar-Ge Merkezimiz haline getirmeyi planlıyoruz. Bu büyüme stratejisini gelecekte de uzun yıllar boyunca devam ettirmeyi amaçlıyoruz” açıklamasını yaptı.

Büyüyen bir İspanyol yatırımcı topluluğu var

Türkiye’de güçlü, büyüyen bir İspanyol yatırımcı topluluğu olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Türkiye’de yaklaşık 600 uluslararası şirketin teknoparklarda veya kendi tesislerinde AR-GE faaliyeti yürüttüğünü belirtti.

Dağlıoğlu, "Türkiye, uluslararası şirketler için AR-GE, tasarım, üretim, satın alma, bölgesel yönetim gibi faaliyetler için bölgesel bir merkez oldu ve bu konumunu güçlendirmeyi sürdürecek. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında, ülkemiz yatırımcı dostu bir iş ortamı ve cazip bir teknoloji girişimi ekosistemi sunmaya devam edecek" açıklamasını yaptı.

Dağlıoğlu ayrıca önümüzdeki dönemde doğrudan yatırımlarda teknoloji sektörünün sürükleyici bir rol oynayacağını belirterek global yatırım pastasından Türkiye’nin yüzde 1.5 pay alma hedefiyle çalıştığını da anlattı. Dağlıoğlu, makine, sağlık, enerji ve petrokimya projelerini takip ettiklerini söyledi.

Hedef; bölgesel bulut bilişim merkezi olmak

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, "Hazırlıklarına başladığımız yeni Dijital Devlet Stratejisiyle kamuda dijital dönüşüm açısından bir paradigma değişimi yapmak istiyoruz.

Bu surette, kamu hizmetlerini elektronik ortama taşımanın ötesinde, kamuyu veri odaklı bir organizasyona dönüştüreceğiz. Yine kamuda bilgi teknolojisi yönetimini etkinleştirmek amacıyla Kamu Bulut Bilişim Stratejisini hazırlıyoruz.

Ayrıca kamuda açık kaynak kodlu yazılımların yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yürütüyoruz" dedi. Koç, Türkiye’de veri merkezi ve bulut bilişim endüstrisinin gelişmesini özellikle önemsediklerini belirterek, "Dijital Türkiye vizyonumuzun önemli bir ayağı Türkiye’yi bölgesel bir bulut bilişim merkezi haline getirmek.

Yerli elektrikli aracımız Togg gibi, dijital oyun ve e-ticaret alanında ortaya çıkardığımız unicornlar gibi, ULAK yerli baz istasyonumuz gibi başarılı örneklerimiz var. Bunlar bizi daha fazlasını yapmak için motive ediyor” diye konuştu.

Türkiye'de ciddi bir hasıla artışı öngörüyor

İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Fransisco Javier Hergueta Garnica, “Yapmış olduğumuz çalışmalar ve araştırmalar sonucunda gördük ki Türkiye gayrisafi yurtiçi hasıla alanında çok ciddi gelişme kaydederek önümüzdeki yıllarda, bizim için önemli bir iş ortağı haline gelecek. Türkiye, dünyada yatırım yapılabilecek en önemli ülkeler arasında yer almaktadır" dedi.