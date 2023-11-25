Türkiye turizmde dünyanın süper liginde
Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısı, ocak-ekim döneminde 50,2 milyona ve turizm gelirleri ise 42 milyar dolara yükseldi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu rakamlarla Türkiye’nin turizmde dünyanın süper liginde yer aldığını söyledi.
Birol BOZKURT
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği’nin (AKTOB), turizm sektörünü ilgilendiren konuların ulusal ve uluslararası boyutta ele alındığı, “Turizmin Geleceği, Geleceğin Turizmi” mottosuyla geleneksel hale gelen ve bu yıl “Sürdürülebilir Turizm” ana temasıyla düzenlenen Uluslararası Resort Turizm Kongresi’nin 13.’sü, Türkiye İş Bankası’nın ana sponsorluğunda Antalya’da yapıldı. Kongrede konuşan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, turizmin stratejik olarak önümüzdeki dönemde çok önem verdikleri bir sektör olduğunun altını çizdi. Aran, “Bundan sonra dijital çağda turizmin Türkiye’de milli ekonomiye katkısının, milli ekonomiden aldığı payın artacağını ve bankacılık sektörünün turizme verdiği kredilerin çok ciddi miktarda katlanarak büyüyeceğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.
“2024-2025 turizm için yatırım yılları olacak”
“Biz bugüne dek sektöre ne kadar kredi vermişsek bunu en azından iki katına çıkaracak hamleleri yapacağız” diyen Hakan Aran, kredilendirmeye ilişkin şu bilgileri aktardı: “Bizim turizm sektörüne yönelik 1 milyar dolarlık kredi bakiyemiz var. Şu an itibarıyla kullandırılmış olan ve turizmcilerde bulunan rakam. 1 milyar dolarlık kredi hacminin önümüzdeki iki yıllık süreçte 2 milyar dolara çıkmasını hedefliyoruz. 2024-2025 yıllarının sektör için yatırım yılları olabileceğini düşünüyoruz. Sektör şu anda, rezerv sorunumuzdan, döviz sorunumuzdan dolayı yabancı para krediye erişirken yabancı bankaları kullanmak durumunda. Türk bankaları genellikle sektöre teminat mektubu veriyor, o teminat mektubuyla yurt dışından krediler kullanılıyor. Önümüzdeki dönemde ekonomiye güvenin artmasıyla, Türkiye’ye gelen yabancı para kaynağının artmasıyla birlikte teminat mektubu gibi ürüne ihtiyaç duymadan, yabancı para kredileri tekrar sektöre kullandırabileceğimiz bir döneme girebileceğimizi düşünüyoruz.”
Odaklanmanın fark yaratan en temel unsur olduğunun altını çizen Aran, Antalya’daki kurumsal şubeyi Turizm İhtisas Şubesi haline dönüştüreceklerini söyledi. Antalya’nın ardından ülke ekonomisi açısından turizm gelirine en çok katkı sağlayan Muğla, İstanbul, İzmir gibi başka illerde de Turizm İhtisas Şubeleri açacaklarını ifade eden Aran, bu şubelerin odağının tamamen otel ve işletmeciler olacağını, sadece turizm sektörüne yönelik ürün ve hizmet sunacağını, sektörün ihtiyaçlarını bilen, sektör temsilcileriyle aynı dili konuşan çalışanların olacağını anlattı. AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu da Türkiye'nin turizmde dünya liderleri arasında yer aldığını, bunun en önemli nedeninin insan kaynağı olduğunu söyledi. Türk turizminin gücünün, turizm çalışanlarının, yatırımcılarının ve toplumun genetik dokusuna işlemiş geleneksel motiflerle bezenmiş işgücünden kaynaklandığını vurguladı.
“Süper ligde yer alıyoruz”
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin turizmdeki başarılarını ve gelecek hedeflerini değerlendirdi. Bakan Ersoy, 2023 yılı Ocak-Ekim döneminde Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısının 50,2 milyona ulaştığını ve turizm gelirlerinin 42 milyar dolara yükseldiğini belirterek, bu rakamların Türkiye'nin turizmde dünyanın süper liginde yer aldığını gösterdiğini söyledi. Ersoy’un verdiği bilgiye göre, gelen ziyaretçilerin 44 milyon 200 bin 79’unu yabancılar oluştururken yurt dışı ikametli vatandaşlar ise 6 milyon 17 bin 102 kişi ile 10 aylık toplam ziyaretçi sayısı içerisinde yerini aldı. Tatillerinde Türkiye’yi tercih eden yabancı sayısı 10 ayda, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11.58 artış gösterdi. Türkiye’ye ocak-ekim döneminde en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında da Rusya bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26.02 artış ve 5 milyon 838 bin 203 kişi ile birinci sırada yer aldı. Almanya yüzde 8,38 artış ve 5 milyon 715 bin 838 kişi ile ikinci, İngiltere yüzde 12.28 artış ve 3 milyon 598 bin 870 kişi ile üçüncü oldu. İngiltere’yi Bulgaristan ve İran izledi. Ersoy ayrıca, bu yıl kış turizmi, termal turizm, atık su tesisleri, ücretsiz halk plajları gibi farklı projelerdeki altyapı çalışmaları için 1,5 milyar liranın üstünde kaynak ayrıldığını bildirdi.