Türkiye’de bir ilk: Muhafazakâr Cruise gemisi ile Umre seyahati

Salam Booking’in organize ettiği bu program, tatil ve ibadeti bir araya getiriyor. 12 Eylül’de Galataport’tan hareket edecek Aroya Cruise gemisi ile başlayacak olan tur, İslami değerlere uygun hizmet anlayışıyla planlandı. Tur süresince kadınlara özel alanlar ve helal sertifikalı menüler yer alacak. Program bu yıl sadece bir kez düzenlenecek.

Önce Cruise tatili, ardından umre ibadeti

Salam Booking Kurucu Ortağı Havva Elif Kahraman, programla ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Galataport, Kuşadası, Bodrum, Şarm El Şeyh, Cidde, Mekke ve Medine güzergâhını kapsayan turumuz, sekiz gecelik tam pansiyon bir cruise tatiliyle başlayacak ve ardından Umre ibadeti ile devam edecek. Konaklama seçenekleri; servisli 4 yıldızlı otellerden, Kâbe’ye yürüme mesafesindeki 5 yıldızlı otellere kadar uzanıyor.

Umre boyunca Türkçe rehberlik, transferler ve dönüş uçuşları pakete dahil. Yolculuk, muhafazakâr hassasiyetlerle düzenlenmiş Aroya Cruise gemisiyle yapılacak. Alkolsüz konseptin yanı sıra ibadet vakitlerine uygun programlar ve namaz alanları mevcut. Ailelere özel sosyal alanlar, çocuklara yönelik oyun alanları ve eğlence parkı gibi bölümler de bulunuyor. Gemide ayrıca 15 restoran, 13 dinlenme alanı, sanat galerisi, canlı gösteriler ve 1000 kişilik tiyatro salonu yer alıyor. Tüm bu hizmetler, 1600’den fazla personel tarafından sunulacak.”