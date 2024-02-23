Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısı ocakta arttı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Ocak ayına ilişkin turizm istatistiklerini yayımladı. Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; 2024 yılı Ocak ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,05 oranında bir artış göstererek 2,47 milyon oldu.

Ocak ayında ülkemize gelen 2,47 milyon yabancı ziyaretçinin 16 bin 345'ini, (yüzde 0,80'i) günübirlikçi ziyaretçiler oluşturdu.



Yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il şöyle oldu:



1-İstanbul yüzde 56,96 (1 165 996 )

2-Edirne yüzde 11,61 ( 237 bin 714 )

3-Antalya yüzde 8,71 ( 178 bin 306 )

4-Artvin yüzde 5,08 ( 103 bin 972 )

5-Ağrı yüzde 3,13 ( 64 bin 66 )

En çok Ruslar geldi

Ocakta en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Federasyonu 230 bin 579 kişi ile ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 211 bin 801 kişi ile İran, 162 bin 414 kişi ile Bulgaristan ve 142 bin 825 kişi ile Almanya izledi.

Geçici verilere göre ocakta Türkiye'ye giriş yapan vatandaş ziyaretçi sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,58 artış kaydedildi.

Çıkış yapan vatandaş ziyaretçi sayısında ise yüzde 18,73 artış kaydedildi.