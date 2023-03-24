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  3. Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Şubat'ta yüzde 21.35 artışla 1.87 milyon oldu
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Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Şubat'ta yüzde 21.35 artışla 1.87 milyon oldu

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Şubat'ta geçen yıl aynı aya göre %21.35 artışla 1.87 milyon oldu.

Haber Merkezi
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Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, Ocak-Şubat döneminde ise yabancı ziyaretçi sayısı %37.31 artışla 3.88 milyon olarak gerçekleşti.

Şubat ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya %103 artış ve 227,965 kişi ile ilk sırada yer alırken, Bulgaristan %17.14 artış ve 150,873 kişi ile ikinci, Almanya da %15.16 artış ve 148,169 kişi ile üçüncü sırada yer aldı. Almanya’yı İran ve Gürcistan takip etti.

Ocak-Şubat döneminde ise Rusya %105.99 artış ve 507,513 kişi ile birinci, Bulgaristan %33.19 artış ve 318,011 kişi ile ikinci, Almanya ise %24.6 artış ve 288,124 kişi ile üçüncü sırada yer aldı.