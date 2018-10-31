Türkiye'yi en çok Ruslar tercih etti

31 Ekim 2018

Türkiye'yi bu yılın 9 ayında 5 milyon 120 bin 599 Rusya Federasyonu vatandaşı ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yılın 3. çeyreğine ilişkin sınır giriş-çıkış istatistiklerine yer verildi.

Buna göre Türkiye, yılın 3. çeyreğinde yaklaşık 32 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 22,08'lik artış yaşandı.

Yurt dışında ikamet eden vatandaşların da dahil olduğu toplam turist rakamlarında, Ocak-Eylül 2018 döneminde yüzde 21,35 artışla 37 milyon turist rakamına ulaşıldı.

Türkiye'ye 9 aylık dönemde en çok ziyaretçi, yüzde 16,09 artış ve 5 milyon 120 bin 599 ziyaretçi ile Rusya Federasyonu'ndan gelirken, yüzde 11,21'lik artış ve 3 milyon 566 bin 20 ziyaretçi ile Almanya ikinci, yüzde 5,95'lik artış ve 1 milyon 894 bin 87 ziyaretçi ile İngiltere üçüncü sırada yer aldı. İngiltere'yi sırasıyla Bulgaristan ve İran izledi.

Türkiye'yi eylül ayında ziyaret eden yabancı sayısı ise yine geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,57 artarak, 4 milyon 792 bin 818'e ulaştı.

Rusya eylül ayında yüzde 19,49 artış ve 934 bin 87 ziyaretçi ile yine birinci sırada yer alırken, Almanya yüzde 12,30 artış ve 589 bin 754 ziyaretçi ile ikinci, İngiltere ise yüzde 6,63 artış ve 317 bin 748 ziyaretçi ile üçüncü oldu. Eylül 2018 döneminde en çok turist İngiltere'nin ardından Bulgaristan ve Gürcistan'dan geldi.

Yılın 3. çeyreğinde gelen yabancıların yüzde 99,13'ünü, Eylül 2018 döneminde ise yüzde 98,91'ini turistler oluşturdu.

En çok ziyaretçi Antalya'ya

Türkiye'ye Ocak-Eylül 2018 döneminde gelen yabancı ziyaretçi sayının yüzde 33,47'si Antalya'ya giriş yaparken, yüzde 31,78'i İstanbul'a, yüzde 9,14'ü Edirne'ye, yüzde 7,68'i Muğla'ya ve yüzde 5,96'sı da Artvin'e geldi.

Eylül döneminde, 1 milyon 899 bin 103 ziyaretçi Antalya'ya, 1 milyon 235 bin 301 ziyaretçi İstanbul'a, 458 bin 841 ziyaretçi Muğla'ya, 392 bin 984 ziyaretçi Edirne'ye ve 236 bin 321 ziyaretçi Artvin'e giriş yaptı.

Açıklamada, bugün açıklanan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine işaret edilerek, 9 ayda yüzde 13,9 artışla 22,9 milyar dolar turizm gelirine ulaşıldığı, kişi başı harcamanın da 638 dolar olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Kaynak: AA