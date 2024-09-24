Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı yüzde 2,47 arttı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan ve Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; 2024 yılı ağustos ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,47 oranında bir artış göstererek 6 milyon 825 bin 403 oldu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Ağustos ayında ülkemize gelen 6 milyon 825 bin 403 yabancı ziyaretçinin 277 bin 271’i (%4.06) günübirlikçidir.

Ağustos ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

1-Antalya %37,35 (2.549.059)

2-İstanbul %26,41 (1.802.290)

3-Muğla %9,95 (679.019)

4-Edirne %7,43 (507.105)

5-İzmir %3,88 (264.542)

2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %7,11 artış kaydetti.

2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %7,11 artış göstererek 35 milyon 803 bin 874 oldu.

2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde ülkemize gelen 35 milyon 803 bin 874 yabancı ziyaretçinin 1 milyon 64 bin 986’sı (%2.97) günübirlikçidir.

Ocak-Ağustos döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

1-İstanbul %34,27 (12.269.603)

2-Antalya %30,83 (11.039.331)

3-Edirne %9,39 (3.360.250)

4-Muğla %7,29 (2.610.083)

5-İzmir %3,29 (1.176.774)"