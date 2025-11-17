TÜRSAB'ın başkan adayından acentalara "kriterli yeşil pasaport" vaadi

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkan Adayı Mehmet Nezih Hacıalioğlu, 130'dan fazla ülkeye vizesiz seyahat imkânı sunan yeşil pasaport uygulamasından seyahat acentalarının da yararlanabilmesi için kapsamlı bir çalışma başlatacaklarını duyurdu. Türkiye'nin 2024 yılında 61 milyar dolar turizm geliri elde ettiğini hatırlatan Hacıalioğlu, acentaların hizmet ihracatçısı olarak ülke ekonomisinde önemli bir yer tuttuğunu vurguladı.

24 Kasım'da çalışmalar başlıyor

Yeşil pasaport kriteri için 24 Kasım'dan itibaren çalışmalara başlayacaklarını belirten Hacıalioğlu, "Turizmde her adımda emeği olan seyahat acentalarının gücünü ve önemini kamuoyuna doğru şekilde göstereceğiz. Kavga etmeden, iletişimi sürekli kılarak ve güçlü bir lobi faaliyetiyle üyelerimizin taleplerinin takipçisi olacağız" diye konuştu.

TÜRSAB üyeleri için kriterli yeşil pasaport sistemi

Yeşil pasaportun tüm üyelere otomatik olarak verilemeyeceğini belirten Hacıalioğlu, sistemin belirli kriterler doğrultusunda işlemesi gerektiğini belirterek, "14 bin olan üye sayımız bir anda yüz binlere çıkabilir. Doğru modelle talepte bulunmamız gerekiyor. En az 5 yıllık aktif acenta geçmişi, belirli sayıda istihdam sağlama, yıllık en az 500 bin dolarlık ciroya ulaşma, sürdürülebilirlik ve performans puanları gibi objektif ölçütler" oluşturulabilir dedi.

Hacıalioğlu, bu kriterleri karşılayan TÜRSAB üyeleri için yeşil pasaport başvurusunu mümkün kılacak güçlü bir süreç yöneteceklerini belirtti.

Vize problemi de aşılacak

Yeşil pasaport çalışmalarına ek olarak vize süreçlerinin iyileştirilmesi için kapsamlı bir yol haritası hazırladıklarını belirten Hacıalioğlu, vize belirsizliklerinin turizme zarar verdiğini söyledi. "Vizeyi veren kurum biz değiliz fakat doğru kriterlerle, düzenli temaslarla ve güçlü bir lobiyle önemli adımlar atacağız. Başkan seçildiğimizde acentalarımız vize sürecinde asla yalnız bırakılmayacak" dedi.

Kolay vize destek projesinin detayları ise şöyle:

Konsolosluklarla özel randevu kontenjanı görüşmeleri: Grup başvurularında kolaylık, yoğun ülkelerde hızlandırılmış süreç talepleri.

Uluslararası lobi faaliyetleri: Vize yoğunluğu yaşanan ülkelerde acentaların ihtiyaçlarına uygun diplomatik girişimler.

Vize uzmanlığı eğitim programı: Evrak hazırlama, güncel prosedürler, red gerekçeleri ve Schengen uygulamaları üzerine kapsamlı eğitimler. Kültür ve MICE grupları için özel vize randevu şartları üzerine görüşme ve lobi çalışmaları.

Hacıalioğlu, seçim sonrası tüm projeleri hızlı şekilde hayata geçireceklerini ve TÜRSAB üyelerinin uluslararası arenada daha güçlü temsil edilmesi için kararlılıkla çalışacaklarını ifade etti.