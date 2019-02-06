Uludağ, sömestr tatilinde yerli turistle yüzde 90 doluluğa ulaştı

06 Şubat 2019

ZEHRA ORUÇ

BURSA - Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Uludağ, bu yılki sömestr tatilinde yerli turistin gözdesi oldu. Tatil boyunca oteller yüzde 90 doluluğa ulaşırken, eğlenmek için 'beyaz cenneti' tercih eden yabancı turistin oranının yüzde 20'de kalması ve yabancı turistin daha çok günübirlik gelmesi dikkat çekti.

Bu yıl Uludağ'ın yerli turisti ve günübirlikçileri ağırladığını ifade eden Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği (GÜMTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Beceren, buna rağmen sezonun iyi başladığını söyledi. Beceren, "Tatilde otel doluluğu yüzde 90'a ulaştı. Araplar daha çok günübirlik geldi. Malezya'dan gelenler oldu. ancak onlar da İstanbul'dan geldi. Bir kısmı da Bursa merkezde konakladı" dedi. Halihazırda devam eden kış festivalinin olduğunu anımsatan Beceren, "Şu anda festival nedeniyle üniversite öğrencileri var. Otel doluluklarımız yüzde 70 ila 80 seviyesinde devam ediyor" dedi.

"Yabancı turist oranını yüzde 50'ye çıkarmak gerek"

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Yürütme Kurulu Başkanı Murat Saracoğlu da, "Daha çok günübirlikçilerin ağırlıklı olduğu 15 günlük tatil süreci geçirdik. Ulaşımda uzun kuyruklar oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği kış şenliği de kalabalık oluşturdu. Otel doluluğu yüzde 90'a ulaştı. Bu yılın bir diğer avantajı da karın erken yağmasıydı. Ancak yabancı turist oranı yüzde 20 ila 25 civarındaydı. Daha çok Ruslar, Azeriler geldi. Arap turist sayısı azdı. Türkiye'ye döviz kazandırıcı hizmet yapmak zorundayız. Turizmci olarak da daha fazla yabancı turist çekmeliyiz. Uludağ'ı bir dünya markası yapacaksak, yüzde 20'lik yabancı turist oranını yüzde 50'ye çekmemiz gerek" ifadelerini kullandı. Uludağ'da otopark problemi, altyapı sorunları gibi birtakım sıkıntıların bulunduğunu anımsatan Saracoğlu, "1. Bölgede otel yerleşim planlarında sıkıntı var. Pistin ortasında otel var. Bu gibi sorunların çözümü noktasında yeni bir planlama ve tedbirler alınırsa daha çok turist çekebileceğiz" şeklinde konuştu. Öte yandan, Uludağ için Alan Başkanlığı çalışmasıyla kurumsal bir düzen başlatılacağından da bahseden Murat Saracoğlu, Uludağ'daki çalışmaların artık sadece Bursa Valiliği tarafından yürütülmesine yönelik planlamaların olduğu bilgisini verdi. Saracoğlu, Uludağ'da bu yılki sezonun mart ayı sonunda kapanacağını da sözlerine ekledi.

Winterfest'te 8 bin öğrenci ağırlanıyor

Uludağ'da sömestr tatilinin son günü, Bilyoner Winterfest 2019'un ikinci periyoduna start verildi. Bu yıl 23'üncüsü düzenlenen festival kapsamında Türkiye'den yaklaşık 8 bin üniversite öğrencisini Uludağ'da buluşuyor. Aynı zamanda Yunanistan, Ukrayna, Hollanda, İran ve Hırvatistan'dan üniversite öğrencilerinin de ağırlandığı festivalin 14 Şubat tarihine kadar devam edecek.

Avrupa umut verdi , Ortadoğulu turistte yüzde 25 kayıp var

Bursa turizmini değerlendiren GÜMTOB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ersin Yazıcı, "Son 4 yıldır misafir ağırlayamadığımız bazı Avrupa ülkelerinden az da olsa talep almak 2019 yılı için umut verici oldu. 2018 yılında azalan iş turizmi konaklamalarının yerine, İstanbul, Yalova, Çanakkale, Kuşadası güzergahı veya Anadolu turları kapsamında İstanbul, Konya, Kapadokya güzergahındaki kültür turlarına katılan Endonezya, Malezya, Japonya, Tayvan, Çin gibi ülkelerden gelen misafirler Bursa'yı da ziyaret ederek hareket sağladı. Ancak yaz aylarında Ortadoğulu misafirlerimizin yerini dolduracak potansiyele sahip hiçbir destinasyon bulunmamaktadır. Bursa için büyük öneme sahip olan Suudi Arabistan pazarında son zamanlarda yaşanan problemler ile oluşan yüzde 25'lik kayıp Ortadoğu pazarının ortalama oda fiyatlarının düşmesi ile hissedilmektedir" bilgisini verdi.

Derbent Aladağ 10 bini aşkın kayak severi ağırladı

SANİYE BULDUK / KONYA

Sömestr tatilini fırsat bilen vatandaşların tatil duraklarından biri de Konya'nın Derbent ilçesinde yer Aladağ Kayak Merkezi oldu. Kış sporlarının yapıldığı merkez, yarıyıl tatilinde 10 bini aşkın misafiri ağırladı. İlçe Belediye Başkanı Hamdi Acar, vatandaşların Aladağ'a ilgisinden dolayı oldukça memnun olduklarını ifade etti. Derbent'in ekonomisine katkı sağlayan Aladağ'da tesislerin tamamlanmasıyla birlikte bu rakamın katlanacağını dile getiren Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, "Sadece hafta sonları değil, hafta içleri de yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlarımız Aladağ Kayak Merkezi'ne yoğun ilgi gösteriyor. Sömestr içerisinde 10 bini aşkın hemşerimiz, Aladağ Kayak Merkezi'nde kış sporlarını yapmak imkanı buldu" dedi. Aladağ'ın kar kalitesi ve pist genişliği bakımından çok özel bir noktada olduğunu ifade eden Hamdi Acar, "Eğimler çok harika, 15-20 dereceye kadar düşen eğimlerimiz var. Ayrıca kristal kar özelliğine sahip bir merkez olduğunu söyleyebilirim. Kristal kar kolay sıkıştığı için üzerinde daha kolay kayak yapma imkanı oluyor. Bin 900 metreye kadar çam ağaçları ve ormanla bezenen Aladağ'ın doğa harikası bir yer olduğunu ifade edebiliriz. 54 milyon metrekare turizm ilanı çıkartıldı. Bu bölgede 25 km kayak pisti projesi var. 25 km de kayak pisti için önemli bir ayrıntı diyebiliriz. Mavi, kırmızı ve siyah pistlerimiz de var" dedi.