Van Kültür Yolu Festivali 2025 başlıyor: Picasso Van’da

Türkiye Kültür Yolu Festivali, 2025 takviminin 8. durağı olarak 12-20 Temmuz tarihleri arasında Van’da gerçekleştirilecek. Festival, ikinci kez Van’da düzenlenirken bu yıl sanatseverlere çok özel bir sürpriz sunuyor: Dünyaca ünlü İspanyol sanatçı Pablo Picasso’nun orijinal eserleri Van’da sergilenecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festival kapsamında Van’da Pablo Picasso’nun “Yaratılış Her Şeydir” başlıklı sergisinin yer alacağını duyurdu.

Tariria Kültür, Sanat ve Gastronomi Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak olan sergide, Picasso’nun gravür, litografi, çizim ve fotoğraflardan oluşan 74 orijinal eseri yer alacak. Bu sergi, Van’ı çağdaş sanatın önemli merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefliyor.

Festival kapsamında ayrıca İpekyolu Belediyesi Atatürk Sanat Galerisi’nde Filistinli sanatçı Nabil Anani’nin “Filistin Benim Vatanım” sergisi; Van Müzesi’nde çağdaş İranlı sanatçıların eserleriyle “Işık Doğudan Yükselir” ve 2.800 yıllık Urartu gümüş işlemeciliğini günümüze taşıyan “Gümüşü Sanata Dönüştüren Urartu Mirası” sergileri ziyaretçileri bekliyor. Bunların yanı sıra, “Urartudan Günümüze Kadın Sergisi”, “Gökyüzünden Türkiye”, “Gizem Dolu Anadolu”, “Van Geleneksel El Sanatları” ve “Yaşayan Miras: Çorap ve Patik” gibi sergiler kentin tarih ve kültür birikimini çağdaş sanatla bir araya getiriyor.

Festival boyunca Atatürk Kültür Parkı’nda kurulacak ana sahnede Ebru Yaşar, Ferhat Göçer, Gökhan Türkmen, Derya Uluğ, Gökhan Tepe, Sinan Akçıl, Özgün ve Bayhan gibi popüler müzisyenler sahne alacak. Kentte ayrıca Coşkun Karademir, Bedri Ayseli, Murat Belet gibi sanatçılar farklı mekânlarda müzikseverlerle buluşacak. Van T Tipi Cezaevi’nde özel bir konser düzenlenecek olması ise festivale ayrı bir anlam katacak.

Tiyatro severler Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nun “Uzun Harmanlarda Bir Davetsiz Misafir” oyununu izleme fırsatı bulacak. Ayrıca Kum Sanatı Gösterisi, şiir dinletileri, interaktif atölyeler, söyleşiler ve çocuklara özel renkli etkinlikler festivalin kapsamını genişletiyor.

Çocuklar için “Çocuk Köyü”nde tiyatrolar, masal saatleri, yaratıcı atölyeler ve “Karagöz-Hacivat Atölyesi” gibi eğlenceli ve eğitici etkinlikler hazırlanırken, “Lezzet Noktası” projesiyle Van’ın coğrafi işaretli ürünleri 12 farklı mekânda festival misafirlerine özgün tatlar sunacak.

Festival, Van Kalesi’nde gün batımı etkinlikleri, dijital minyatür deneyimleri ve belgesel gösterimleriyle de sanatın farklı boyutlarını ziyaretçilere sunacak.

Van, 12-20 Temmuz tarihleri arasında sanat, kültür, müzik ve gastronominin iç içe geçtiği bu zengin festivalle hem Vanlılara hem de misafirlere unutulmaz deneyimler yaşatmaya hazırlanıyor.