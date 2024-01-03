Visa 2023 Seyahat Trendleri Araştırması: Turistlerin %57’si ödemelerini kartla yapmayı tercih ediyor

Her 10 yabancı turistten 4’ünün 12 ay içinde ülkemize yeniden gelmeyi planladığını ortaya koyan araştırmaya göre, lezzetli yemekler (%54), bütçe dostu olma özelliği (%42) ve cazip alışveriş imkanları (%41) ülkemizi çekici kılan ana nedenler arasında yer alıyor. Türkiye’yi özellikle çocuklu ailelerin tercih ettiği de görülüyor.

Ödemelerde kart ve temassız işlemler tercih ediliyor

Araştırmaya göre turistlerin %57’si ödemelerini kartla yapmayı tercih ediyor. Turistlerin kart kullanımını tercih etmedeki başlıca sebepleri; kart kabulünün yaygınlığı, kartların ATM’lerde geçerliliği ve kişisel tercihe bağlı olarak kart kullanmaları şeklinde sıralanıyor. Kart kullananların %83’ü ödemelerini temassız yapmayı tercih ediyor.

Seyahat başına ortalama harcama tutarı 2.900 dolar

Visa 2023 Global Seyahat Trendleri Araştırması’na göre ülkemizi ziyaret eden yabancı turistler seyahat başına ortalama 2.900 dolar harcıyor. Seyahat başına en yüksek harcamayı 4.015 dolar ile 12 yaşından büyük çocuklarla seyahat eden aileler gerçekleştiriyor.

Türkiye’nin turizm gelirlerini 40 yıldır destekliyoruz

Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, “Visa 2023 Global Seyahat Trendleri Araştırması’ndan çıkan sonuçlar, ülkemizdeki turizm sektörü için önemli içgörüler barındırıyor. 2024, Visa’nın Türkiye’deki varlığının 40. yıldönümü. Visa olarak ilk günden bu yana ülkemizi ziyaret eden yabancı turistlerin her zaman rahat ve güvenli ödeme yapabilmeleri yolunda bir köprü olduk. Ülkemize döviz bazlı turizm gelirlerinin akışını sağlayan altyapımız sayesinde bu rolümüzü en iyi şekilde yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz” dedi.

Turistler, Türkiye'de ortalama 11 gece konaklıyor

Araştırma yabancı turistlerin Türkiye'de ortalama 11 gece konakladığını da ortaya koyuyor. Güvenlik, temizlik ve konum, ülkemizi ziyaret eden turistler için konaklamada temel kriterleri oluşturuyor. Türkiye'yi ziyaret eden turistlerin %80'i konaklamak için otelleri tercih ediyor. Bu alanda BAE (%91), Almanya (%89) ve İngiltere (%84) öne çıkıyor.

Kişisel rezervasyon ve deneyimler tercih ediliyor

Visa 2023 Global Seyahat Trendleri Araştırması’na göre Türkiye’ye gelen ziyaretçiler en çok tatil amaçlı seyahat ediyor ve kişiselleştirilmiş deneyimleri tercih ediyor. Turistlerin %29'u "her şey dahil" konaklama, %21'i "kısmi paket" seçerken, %50’si kendi rezervasyonunu kendi yapmayı tercih ediyor. Arkadaş veya aile önerileri, seyahat edenler için önemli bir referans kaynağı olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda seyahat inceleme siteleri, arama motoru sonuçları ve sosyal medya paylaşımları da etkili oluyor. Turistler genellikle konaklama ve ulaşım için bir ay öncesinden rezervasyon yapmayı tercih ederken, restoran rezervasyonları ülkeye ulaştıktan sonra gerçekleştiriliyor.

Sürdürülebilir seyahatin geleceği açık

Visa 2023 Global Seyahat Trendleri Araştırması, Türkiye’ye gelen turistlerin %87’sinin, diğer alternatiflere göre benzer fiyat seviyesinde ya da daha ucuz olması durumunda çevre dostu seyahati tercih edeceğini ortaya koyuyor. Sürdürülebilirlik kriterlerine uygun konaklama tesisleri (%24), ulaşımda enerjinin verimli kullanımı (%20), tek kullanımlık plastikten kaçınma (%20) ise sürdürülebilir seyahat alanında turistlerin dikkate aldığı temel unsurlar olarak öne çıkıyor.